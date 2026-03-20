В Киеве разоблачили схему бронирования за $4000 в госинституте: трое руководителей получили подозрения

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении трем руководителям Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства. Их подозревают в схеме фиктивного трудоустройства мужчин для получения бронирования. По данным следствия, за такую "услугу" брали около 4000 долларов.

Под процессуальным руководством подозрения получили руководитель учреждения, его первый заместитель и бухгалтер института. Им инкриминируют покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры 20 марта.

"Установлено, что руководители учреждения организовали процесс фиктивного трудоустройства мужчин на работу для бронирования от мобилизации. При этом фактическое присутствие работников на работе не предусматривалось. За эту услугу надо было заплатить 4000$", — отметили в прокуратуре.

Следствие установило, что директор действовал в сговоре с первым заместителем, который оформлял военно-учетные документы. Бухгалтер обеспечивала начисление зарплаты фиктивно трудоустроенным лицам. По данным правоохранителей, схема функционировала как минимум с августа 2025 года.

"Кроме того, установлено, что руководитель и первый заместитель руководителя в своих диалогах о войне оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины. Поэтому действия директора и первого заместителя директора квалифицированы ... как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего гражданского конфликта", — отметили в прокуратуре.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с перспективой конфискации имущества. Двум подозреваемым уже избрали меру пресечения содержание под стражей с возможностью залога, еще одному — круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством городской прокуратуры.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. Врачи вместе с сообщниками оформляли фиктивные медицинские документы о непригодности к службе. По данным следствия, за такие "услуги" военнообязанные платили тысячи долларов, а сам механизм предусматривал имитацию лечения и вымышленные диагнозы.

