У Києві викрили схему бронювання за $4000 у держінституті: троє керівників отримали підозри

У Києві правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування. Їх підозрюють у схемі фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання бронювання. За даними слідства, за таку "послугу" брали близько 4000 доларів.

За процесуального керівництва підозри отримали керівник установи, його перший заступник та бухгалтерка інституту. Їм інкримінують замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинений за попередньою змовою групою осіб, повідомляє пресслужба прокуратури 20 березня.

"Встановлено, що керівники установи організували процес фіктивного працевлаштування чоловіків на роботу задля бронювання від мобілізації. При цьому фактична присутність працівників на роботі не передбачалася. За цю послугу треба було заплатити 4000$", — зазначили у прокуратурі.

Слідство встановило, що директор діяв у змові з першим заступником, який оформлював військово-облікові документи. Бухгалтерка забезпечувала нарахування зарплати фіктивно працевлаштованим особам. За даними правоохоронців, схема функціонувала щонайменше з серпня 2025 року.

"Крім того, встановлено, що керівник та перший заступник керівника у своїх діалогах про війну виправдовували збройну агресію РФ проти України. Тому дії директора та першого заступника директора кваліфіковано … як виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Росії проти України як внутрішнього громадянського конфлікту", — наголосили у прокуратурі.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років із перспективою конфіскації майна. Двом підозрюваним уже обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави, ще одному — цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом міської прокуратури.

