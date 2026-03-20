Недостаточно доказательств: суд отказал военному в признании брака с его партнером

Индустриальный районный суд Харькова отказал военнослужащему в признании фактического брака с его партнером. Причиной решения стала недостаточность доказательств совместного проживания, хотя сама возможность таких отношений суд не отрицал.

Индустриальный районный суд Харькова отклонил иск военнослужащего 17-й бригады Национальной гвардии Дмитрия Лясковецкого, который просил установить факт проживания одной семьей с его партнером Евгением Донцом, сообщила общественная организация "Инсайт" в Instagram. Индустриальный районный суд Харькова принял решение отказать заявлению Дмитрия Лясковецкого по установлению факта проживания одной семьей с Евгением Донцом.

"Это означает, что суд отказал в удовлетворении заявления не потому, что не признает однополые семейные отношения, а потому что есть определенные вопросы к доказательной базе. Подробнее мы расскажем после получения полного текста решения", — заявила ОО "Инсайт"

Как отмечается, ранее во время заседания суд рассмотрел предоставленные материалы и выслушал аргументы сторон относительно их совместного проживания. В общественной организации объясняли, что из-за отсутствия официального статуса партнера Евгений юридически не считается членом семьи военнослужащего, что ограничивает его права, в частности доступ к медицинским учреждениям.

Это уже второй случай в Украине, когда подан иск о признании фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Ранее столичный суд удовлетворил аналогичный иск, признав совместное проживание одной семьей для Зоряна Кися и Тимура Левчука, которые живут вместе с 2013 года. Они провели свадебную церемонию в Украине в 2017-м и официально зарегистрировали брак в США в 2021 году.

Напомним, что Верховный Суд Украины впервые признал фактические семейные отношения между двумя мужчинами — дипломатом Зоряном Кисем и общественным активистом Тимуром Левчуком. Суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, подтвердив их совместное проживание как одной семьи. Это произошло несмотря на то, что однополые браки в Украине законодательно не легализованы.

Ранее мы также информировали, что тема однополых союзов остается предметом общественного обсуждения, в частности из-за публичных историй.