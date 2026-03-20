Недостатньо доказів: суд відмовив військовому у визнанні шлюбу з його партнером

Індустріальний районний суд Харкова відмовив військовослужбовцю у визнанні фактичного шлюбу з його партнером. Причиною рішення стала недостатність доказів спільного проживання, хоча сама можливість таких відносин суд не заперечив.

Індустріальний районний суд Харкова відхилив позов військовослужбовця 17-ї бригади Національної гвардії Дмитра Лясковецького, який просив встановити факт проживання однією сім’єю з його партнером Євгенієм Донцем, повідомила громадська організація "Інсайт" в Instagram. Індустріальний районний суд Харкова ухвалив рішення відмовити заяві Дмитра Лясковецького щодо встановлення факту проживання однією сім’єю з Євгенієм Донцем.

"Це означає, що суд відмовив у задоволенні заяви не тому, що не визнає одностатеві сімейні стосунки, а тому що є певні питання до доказової бази. Детальніше ми розповімо після отримання повного тексту рішення", — зазанчила ГО "Інсайт"

Відео дня

Як зазначається, раніше під час засідання суд розглянув надані матеріали та вислухав аргументи сторін щодо їхнього спільного проживання. У громадській організації пояснювали, що через відсутність офіційного статусу партнера Євгеній юридично не вважається членом сім’ї військовослужбовця, що обмежує його права, зокрема доступ до медичних установ.

Це вже другий випадок в Україні, коли подано позов про визнання фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Раніше столичний суд задовольнив аналогічний позов, визнавши спільне проживання однією сім’єю для Зоряна Кіся та Тимура Левчука, які мешкають разом із 2013 року. Вони провели весільну церемонію в Україні у 2017-му та офіційно зареєстрували шлюб у США у 2021 році.

Нагадаємо, що Верховний Суд України вперше визнав фактичні сімейні відносини між двома чоловіками — дипломатом Зоряном Кісем та громадським активістом Тимуром Левчуком. Суд залишив у силі рішення попередньої інстанції, підтвердивши їхнє спільне проживання як однієї сім’ї. Це сталося попри те, що одностатеві шлюби в Україні законодавчо не легалізовані.

Раніше ми також інформували, що тема одностатевих союзів залишається предметом суспільного обговорення, зокрема через публічні історії.