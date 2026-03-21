Погода изменится: в Украину идет потепление до 20 градусов, — синоптик

Со следующего вторника, 24 марта, в Украине ожидается постепенное повышение температуры. А к концу недели воздух прогреется уже до 20 градусов с отметкой "плюс", прогнозируют синоптики.

В этот уик-энд, а также в понедельник, 23 марта, погоду в Украине будет определять поле высокого давления, поэтому ожидается преимущественно сухая солнечная погода с дневной температурой до + 14 градусов. Об этом "Фактам ICTV" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

При этом, в южной и западной части возможен небольшой дождь из-за зоны пониженного атмосферного давления. На высокогорье Карпат не исключается даже мокрый снег.

В ближайшие дни температура днем будет колебаться от +8 до +14 градусов, отметила синоптик. Ночью же она может еще опускаться до -2 градусов.

С 24 марта на юге ожидается повышение температуры, с +11 до +17 градусов. Ночью в южном регионе заморозков уже не будет. На остальной территории страны еще возможен небольшой "минус", однако днем воздух будет стабильно прогреваться от +8 до +14 градусов.

Відео дня

С 26 марта, отметила Наталия Птуха, тенденция к постепенному повышению температуры сохранится. Днем ожидается от +12 до +18, а в южных областях и до +20 градусов. В Карпатах в то же время температура в дневные часы будет составлять от +4 до +10.

Погода в Киеве и Киевской области

В столичном регионе Киеве в течение 21-23 марта ночью может быть около 0 градусов или небольшой минус. Днем стабильно ожидается от +10 до +12. Потепление начнется с 24 марта.

Погода в Украине на выходные

В ближайшие дни осадков в столице не ожидается, поэтому погода будет достаточно комфортной, преимущественно солнечной, отметила Наталья Птуха.

Напомним, прогнозировалось, что в середине марта в некоторых регионах ощутимо похолодает до -13 градусов.

