Погода зміниться: в Україну йде потепління до 20 градусів, — синоптикиня

З наступного вівторка, 24 березня, в Україні очікується поступове підвищення температури. А до кінця тижня повітря прогріється вже до 20 градусів із позначкою "плюс", прогнозують синоптики.

Цього вікенду, а також у понеділок, 23 березня, погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, тож очікується переважно суха сонячна погода з денною температурою до +14 градусів. Про це "Фактам ICTV" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

При цьому в південній і західній частині можливий невеликий дощ через зону зниженого атмосферного тиску. На високогір'ї Карпат не виключається навіть мокрий сніг.

Найближчими днями температура вдень коливатиметься від +8 до +14 градусів, зазначила синоптик. Вночі ж вона може ще опускатися до -2 градусів.

З 24 березня на півдні очікується підвищення температури, з +11 до +17 градусів. Вночі в південному регіоні заморозків уже не буде. На решті території країни ще можливий невеликий "мінус", проте вдень повітря стабільно прогріватиметься від +8 до +14 градусів.

Із 26 березня, зазначила Наталія Птуха, тенденція до поступового підвищення температури збережеться. Удень очікується від +12 до +18, а в південних областях і до +20 градусів. У Карпатах водночас температура в денні години становитиме від +4 до +10.

Погода в Києві та Київській області

У столичному регіоні Києві протягом 21-23 березня вночі може бути близько 0 градусів або невеликий мінус. Вдень стабільно очікується від +10 до +12. Потепління почнеться з 24 березня.

Погода в Україні на вихідні

Найближчими днями опадів у столиці не очікується, тож погода буде доволі комфортною, переважно сонячною, зазначила Наталія Птуха.

Нагадаємо, прогнозувалося, що в середині березня в деяких регіонах відчутно похолодає до -13 градусів.

Фокус писав, що 2 лютого харківський бабак Тимко IV побачив свою тінь, таким чином визначивши, коли саме в Україну прийде весна.