Солнечно и умеренно тепло: прогноз погоды в Украине на 23 марта (карта)
Завтра в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Ветер обещают восточный, умеренный.
В понедельник, 23 марта, в Украине температура воздуха будет достигать +10…+14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На северо-востоке прогнозируется +8…+12 градусов, а на юге местами до +16 градусов. Ночью же ожидают от -3 до +4 градусов.
Погода в Киеве на понедельник 23 марта
В Киеве должна быть теплая солнечная погода, без осадков. Температура воздуха прогреется до 10 градусов.
Прогноз погоды от "Укргидрометцентра"
23 марта на территории всей страны ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура ночью -1…+5 градусов, днем +8…+14.
В Киеве ночью около 0, днем +10…+12 градусов с отметкой "плюс". Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Фокус писал, что со вторника, 24 марта, на юге ожидается повышение температуры с +11 до +17 градусов. А уже 26 марта, отмечала синоптик "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха, днем будет от +12 до +18, а в южных областях и до 20 градусов тепла. В Карпатах при этом температура в дневные часы составит лишь от +4 до +10.
Напомним, прогнозировалось, что в середине марта в некоторых регионах Украины должно ощутимо похолодать до -13 градусов. Постепенное повышение температуры ожидалось после 17-19 марта, но вместе с потеплением в стране возрастет и количество дождей, иногда с мокрым снегом, предупреждал синоптик Игорь Кибальчич.