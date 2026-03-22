Солнечно и умеренно тепло: прогноз погоды в Украине на 23 марта (карта)

Завтра в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Ветер обещают восточный, умеренный.

В понедельник, 23 марта, в Украине температура воздуха будет достигать +10…+14 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На северо-востоке прогнозируется +8…+12 градусов, а на юге местами до +16 градусов. Ночью же ожидают от -3 до +4 градусов.

Погода в Киеве на понедельник 23 марта

В Киеве должна быть теплая солнечная погода, без осадков. Температура воздуха прогреется до 10 градусов.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра"

Погода в Украине на 23 марта

23 марта на территории всей страны ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура ночью -1…+5 градусов, днем +8…+14.

В Киеве ночью около 0, днем +10…+12 градусов с отметкой "плюс". Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Фокус писал, что со вторника, 24 марта, на юге ожидается повышение температуры с +11 до +17 градусов. А уже 26 марта, отмечала синоптик "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха, днем будет от +12 до +18, а в южных областях и до 20 градусов тепла. В Карпатах при этом температура в дневные часы составит лишь от +4 до +10.

Напомним, прогнозировалось, что в середине марта в некоторых регионах Украины должно ощутимо похолодать до -13 градусов. Постепенное повышение температуры ожидалось после 17-19 марта, но вместе с потеплением в стране возрастет и количество дождей, иногда с мокрым снегом, предупреждал синоптик Игорь Кибальчич.