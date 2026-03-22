Сонячно і помірно тепло: прогноз погоди в Україні на 23 березня (карта)

Завтра у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Вітер обіцяють східний, помірний.

У понеділок, 23 березня, в Україні температура повітря сягатиме +10…+14 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На північному сході прогнозується +8…+12 градусів, а на півдні місцями до +16 градусів. Вночі ж очікують від -3 до +4 градусів.

Погода у Києві на понеділок 23 березня

У Києві має бути тепла сонячна погода, без опадів. Температура повітря прогріється до 10 градусів.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру"

Погода в Україні на 23 березня

23 березня на території усієї країни очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі -1…+5 градусів, вдень +8…+14.

У Києві вночі близько 0, вдень +10…+12 градусів з позначкою "плюс". Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Відео дня

Фокус писав, що з вівторка, 24 березня, на півдні очікується підвищення температури з +11 до +17 градусів. А вже 26 березня, зазначала синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха, вдень буде від +12 до +18, а в південних областях і до 20 градусів тепла. У Карпатах водночас температура в денні години становитиме лише від +4 до +10.

Нагадаємо, прогнозувалося, що в середині березня в деяких регіонах України має відчутно похолодати до -13 градусів. Поступове підвищення температури очікувалося після 17–19 березня, але разом із потеплінням в країні зросте й кількість дощів, іноді з мокрим снігом, попереджав синоптик Ігор Кібальчич.