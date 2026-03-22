Сонячно і помірно тепло: прогноз погоди в Україні на 23 березня (карта)
Завтра у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Вітер обіцяють східний, помірний.
У понеділок, 23 березня, в Україні температура повітря сягатиме +10…+14 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
На північному сході прогнозується +8…+12 градусів, а на півдні місцями до +16 градусів. Вночі ж очікують від -3 до +4 градусів.
Погода у Києві на понеділок 23 березня
У Києві має бути тепла сонячна погода, без опадів. Температура повітря прогріється до 10 градусів.
Прогноз погоди від "Укргідрометцентру"
23 березня на території усієї країни очікується мінлива хмарність, без опадів.
Температура вночі -1…+5 градусів, вдень +8…+14.
У Києві вночі близько 0, вдень +10…+12 градусів з позначкою "плюс". Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Фокус писав, що з вівторка, 24 березня, на півдні очікується підвищення температури з +11 до +17 градусів. А вже 26 березня, зазначала синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха, вдень буде від +12 до +18, а в південних областях і до 20 градусів тепла. У Карпатах водночас температура в денні години становитиме лише від +4 до +10.
Нагадаємо, прогнозувалося, що в середині березня в деяких регіонах України має відчутно похолодати до -13 градусів. Поступове підвищення температури очікувалося після 17–19 березня, але разом із потеплінням в країні зросте й кількість дощів, іноді з мокрим снігом, попереджав синоптик Ігор Кібальчич.