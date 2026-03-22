В супермаркете "АТБ" в Чернигове взорвался неизвестный предмет, есть пострадавшие (фото)

В черниговском супермаркете днем произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.

В супермаркете "АТБ" по улице Летной в Чернигове взорвался неизвестный предмет. Об этом информирует начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Он сообщил, что травмированы четыре человека, которые доставлены в больницу.

Местные каналы пишут, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Также в сети распространяют фото, на котором заметно кровь на полу магазина.

Позже глава ГВА уточнил, что в больницу доставили мужчину и двух женщин. Женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести.

Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое.

Взрыв в "АТБ" в Чернигове: что говорят в полиции

Полиция информирует, что в результате взрыва в помещении супермаркета 22 марта травмы получили четверо граждан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работают оперативники, взрывотехники и криминалисты.

Издание "Челайн" информирует, что после взрыва пожара не возникло. Обстоятельства происшествия и лицо, вызвавшее инцидент, устанавливают правоохранители.

"Сегодня, около 13 часов, на линию 102 поступило сообщение о вероятном взрыве в одном из магазинов на улице Летной. По словам заявителя, в результате которого пострадали четыре человека. На место направили экипаж патрульных и другие спецслужбы. Патрульные доставили в больницу одного из травмированных. Сейчас полицейские обеспечивают охрану места происшествия", — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черниговской области Руслана Железняк.

