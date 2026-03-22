У супермаркеті "АТБ" в Чернігові вибухнув невідомий предмет, є постраждалі (фото)

У чернігівському супермаркеті вдень стався вибух. На місці працюють екстрені служби.

У супермаркеті "АТБ" по вулиці Льотній у Чернігові вибухнув невідомий предмет. Про це інформує начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Він повідомив, що травмовано чотири людини, яких доставлено до лікарні.

Місцеві канали пишуть, що на місці події працюють поліцейські, рятувальники й медики. Також у мережі розповсюджують фото, на якому помітно кров на підлозі магазину.

Пізніше очільник МВА уточнив, що до лікарні доставили чоловіка та двох жінок. Жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості.

Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий.

Поліція біля супермаркету АТБ

Вибух в "АТБ" у Чернігові: що кажуть у поліції

Поліція інформує, що внаслідок вибуху в приміщенні супермаркета 22 березня травми отримали четверо громадян. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. На місці працюють оперативники, вибухотехніки та криміналісти.

Магазин "АТБ" у Чернігові

Видання "Челайн" інформує, що після вибуху пожежі не виникло. Обставини події та особу, що спричинила інцидент, встановлюють правоохоронці.

Біля магазину АТБ на вулиці Льотній

"Сьогодні, близько 13-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення про ймовірний вибух в одному з магазинів на вулиці Льотній. За словами заявника, у результаті якого постраждало чотири людини. На місце направили екіпаж патрульних та інші спецслужби. Патрульні доставили до лікарні одного з травмованих. Наразі поліцейські забезпечують охорону місця події", — розповіла речниця патрульної поліції Чернігівської області Руслана Железняк.

