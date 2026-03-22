Взрыв в супермаркете Чернигова произошел во время дроновой атаки ВС РФ на город, — Нацполиция (фото)

Взрыв в черниговском супермаркете АТБ, который произошел в воскресенье 22 марта, произошел во время атаки ВС РФ на город. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и профильные службы, известно о четырех пострадавших.

В Национальной полиции говорят, что взрыв в общественном заведении произошел во время дроновой атаки россиян на Чернигов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.

Глава Черниговской городской военной администрации (МВА) Дмитрий Брижинский заявил, что в Чернигове в районе ул. Мазепы зафиксировано падение шахеда. Взрыва и пожара не было, добавляет чиновник.

"По предварительной информации, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена", — указал господин Брижинский.

Ранее представитель МВА отметил, что сейчас известно о четырех пострадавших, трое были доставлены в больницу. Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести.

Відео дня

"Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое. Повторный осмотр запланирован на завтра", — отметил начальник МВА.

Напомним, что в воскресенье 22 марта произошел взрыв в супермаркете Чернигова. По предварительным данным, причиной могло стать самодельное устройство, однако официальные органы пока отрицают эту информацию.

