Вибух у супермаркеті Чернігова стався під час дронової атаки ЗС РФ на місто, — Нацполіція (фото)

Вибух у чернігівському супермаркеті АТБ, який стався в неділю 22 березня, стався під час атаки ЗС РФ на місто. Наразі на місці події працюють рятувальники та профільні служби, відомо про чотирьох постраждалих.

У Національній поліції говорять, що вибух у громадському закладі стався під час дронової атаки росіян на Чернігів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби правоохоронців.

Очільник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський заявив, що в Чернігові в районі вул. Мазепи зафіксовано падіння шахеда. Вибуху та пожежі не було, додає посадовець.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає, інфраструктура не пошкоджена", — вказав пан Брижинський.

Раніше представник МВА зазначив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих, троє було доправлено до лікарні. Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості.

"Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд заплановано на завтра", — відзначив начальник МВА.

Нагадаємо, що в неділю 22 березня стався вибух у супермаркеті Чернігова. За попередніми даними, причиною міг стати саморобний пристрій, однак офіційні органи поки заперечують цю інформацію.

