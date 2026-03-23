Угрожал мобилизацией: в Одессе медики "скорой" заявили, что их взял в заложники сын пациентки

В Одессе во время выезда на вызов бригада экстренной медицинской помощи оказалась заблокированной в квартире пациентки. Мужчина, который находился в помещении, не позволял медикам покинуть помещение и высказывал угрозы.

В Одессе произошел резонансный случай с бригадой экстренной медицинской помощи, которая прибыла на вызов к женщине, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook 23 марта. По предварительным данным, сын пациентки, который якобы имеет статус военного, вел себя агрессивно и заблокировал бригаду ЭМП №26 в квартире, не давая им возможности выйти.

"Закрытые двери. Угрозы врачу и фельдшеру. Угрозы "самосудом" и отправкой "на ноль" и мобилизацией. На место были вызваны полиция, служба охраны и психиатрическая бригада. Только совместными действиями удалось избежать трагедии", — отметила пресс-служба Центра.

В службе также отметили, что подобные случаи демонстрируют условия, в которых ежедневно работают работники экстренной медицинской помощи. В то же время вопрос усиления ответственности за нападения на медиков остается неурегулированным, что, по их словам, способствует ощущению безнаказанности.

"Не молчите. Распространяйте. Потому что завтра на месте этой бригады могут быть те, кто будет спасать ваших близких. Медики должны спасать жизни — а не становиться заложниками и слышать угрозы в свою сторону", — отметила пресс-служба Центра.

На момент публикации новости официальные комментарии от представителей Нацполиции не поступали.

Как сообщил одесскому новостному сайту "Думская" один из фельдшеров на условиях анонимности, подобные ситуации для медиков не единичны. По его словам, такие случаи случаются регулярно и фактически стали частью повседневной работы. "Честно говоря, не понимаю, почему вокруг этого случая такой ажиотаж. Для нас это, к сожалению, почти обычная история — подобные ситуации происходят почти в каждую смену. Агрессия, неадекватное поведение пациентов, угрозы", — рассказал источник сайта "Думская".

