Погрожував мобілізацією: в Одесі медики "швидкої" заявили, що їх взяв у заручники син пацієнтки

В Одесі під час виїзду на виклик бригада екстреної медичної допомоги опинилася заблокованою в квартирі пацієнтки. Чоловік, який перебував у приміщенні, не дозволяв медикам залишити помешкання та висловлював погрози.

В Одесі стався резонансний випадок із бригадою екстреної медичної допомоги, яка прибула на виклик до жінки, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у Facebook 23 березня. За попередніми даними, син пацієнтки, який нібито має статус військового, поводився агресивно та заблокував бригаду ЕМД №26 у квартирі, не даючи їм можливості вийти.

"Зачинені двері. ️Погрози лікарю та фельдшеру. Погрози "самосудом" і відправкою "на нуль" та мобілізацією. На місце були викликані поліція, служба охорони та психіатрична бригада. Лише спільними діями вдалося уникнути трагедії", — зазначила пресслужба Центру.

У службі також наголосили, що подібні випадки демонструють умови, в яких щодня працюють працівники екстреної медичної допомоги. Водночас питання посилення відповідальності за напади на медиків залишається неврегульованим, що, за їхніми словами, сприяє відчуттю безкарності.

"Не мовчіть. Поширюйте. Бо завтра на місці цієї бригади можуть бути ті, хто рятуватиме ваших близьких. Медики мають рятувати життя — а не ставати заручниками та чути погрози у свій бік", — наголосила пресслужба Центру.

На момент публікації новини офіційні коментарі від представників Нацполіції не поступали.

Як повідомив одеському новинному сайту "Думська" один із фельдшерів на умовах анонімності, подібні ситуації для медиків не є поодинокими. За його словами, такі випадки трапляються регулярно і фактично стали частиною повсякденної роботи. "Чесно кажучи, не розумію, чому довкола цього випадку такий ажіотаж. Для нас це, на жаль, майже звичайна історія — подібні ситуації відбуваються майже в кожну зміну. Агресія, неадекватна поведінка пацієнтів, загрози", — розповіло джерело сайту "Думська".

