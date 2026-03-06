Жінка думала, що це просто біль у нозі — лікарі дивуються, як вона досі жива

Коли жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на біль у нозі, вона очікувала ліків та швидкої поїздки додому, але замість цього медики почали ставити запитання, які збентежили та стривожили її.

Користувачка TikTok oujibug поділилася відео, на якому вона лежить на лікарняному ліжку та детально описує несподіваний медичний діагноз. Авторка розповіла, що вирішила звернутися до місцевого відділення невідкладної допомоги після того, як біль у нозі став настільки сильним, що вона більше не могла спати.

Жінка думала, що це просто біль у нозі

Вона пояснила, що відклала звернення за лікуванням, бо хвилювалася через вартість, і після закінчення роботи пішла одразу до відділення невідкладної допомоги.

Жінка вважала, що візит буде простим, повідомивши медичному персоналу, що в неї болить нога, і очікувала отримати знеболювальне, перш ніж йти додому. Натомість лікарі почали призначати аналізи крові та УЗД, почувши її симптоми.

Відео дня

Авторка згадала, що розгубилася, коли персонал почав проводити більше аналізів, включаючи аналізи крові та КТ. Медсестра запитала жінку, чи є у неї діабет, але вона зазначила, що раніше ніколи не ставили такий діагноз.

Лікарі повідомили пацієнтці, що рівень цукру в її крові становить близько 700, а рівень A1C (глікованого гемоглобіну) — 14. За даними Американської діабетичної асоціації, рівень A1C 6,5% або вище вважається рівнем діабету.

Жінці випадково діагностували діабет Фото: TikTok

Лікарі здивовані

Після цього лікар сказав їй, що сильно здивований, що вона сама прийшла до клініки.

Пізніше авторку відео доставили каретою швидкої допомоги до лікарні, де вона провела два дні, отримувала внутрішньовенні рідини, інсулін та здавала повторні аналізи крові.

Зрештою, рівень цукру в крові знизився приблизно до 200, і лікарі сказали їй, що її, ймовірно, випишуть, як тільки рівень знизиться до 150 після того, як їй поставили діагноз діабету 1 типу.

Відео набрало вже понад 100 тисяч лайків.

