Смерть Дизеля з Green Grey: Мурік розкрив правду про діагноз колеги

Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький, відомий як Мурік, розповів нові деталі про смерть свого колеги Андрія Яценка (Дизеля). Музикант озвучив офіційний медичний діагноз, який призвів до трагедії.

За словами Муравицького, причиною смерті стала хронічна ішемічна хвороба серця, про що йому повідомили близькі Дизеля. Про це він розказав в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Він наголосив, що музиканти часто легковажно ставляться до власного здоров’я, адже звикли почуватися молодими та витривалими, однак організм із роками зношується і потребує регулярних медичних обстежень.

"Ми дуже часто ставимося до себе легковажно. Треба слідкувати за собою. А рок-н-рольщики завжди думають, що їм 18. Ти можеш так себе відчувати, бути “студентом назавжди”, але машина зношується — треба проводити техогляд», — зазначив музикант.

Також Мурік підтвердив, що Дизель скаржився на біль у грудях. За його словами, він радив колезі якнайшвидше зробити кардіограму та звернутися до лікарів. Музикант зазначив, що сам завжди обирає обережність у питаннях здоров’я і не ігнорує тривожні симптоми.

Він додав, що Дизель планував пройти обстеження вже найближчого понеділка, однак не встиг цього зробити.

Помер засновник гурту Green Grey

20 жовтня стало відомо, що у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко. У музиканта були проблеми із серцем.

Якраз перед тим гурт опублікував анонс українського перекладу пісні відомої "Під дощем" та планував тур Україною.

