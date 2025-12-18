Смерть Дизеля из Green Grey: Мурик раскрыл правду о диагнозе коллеги

Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, известный как Мурик, рассказал новые детали о смерти своего коллеги Андрея Яценко (Дизеля). Музыкант озвучил официальный медицинский диагноз, который привел к трагедии.

По словам Муравицкого, причиной смерти стала хроническая ишемическая болезнь сердца, о чем ему сообщили близкие Дизеля. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Он отметил, что музыканты часто легкомысленно относятся к собственному здоровью, ведь привыкли чувствовать себя молодыми и выносливыми, однако организм с годами изнашивается и требует регулярных медицинских обследований.

"Мы очень часто относимся к себе легкомысленно. Надо следить за собой. А рок-н-рольщики всегда думают, что им 18. Ты можешь так себя чувствовать, быть "студентом навсегда", но машина изнашивается — надо проводить техосмотр", — отметил музыкант.

Відео дня

Также Мурик подтвердил, что Дизель жаловался на боль в груди. По его словам, он советовал коллеге как можно быстрее сделать кардиограмму и обратиться к врачам. Музыкант отметил, что сам всегда выбирает осторожность в вопросах здоровья и не игнорирует тревожные симптомы.

Он добавил, что Дизель планировал пройти обследование уже в ближайший понедельник, однако не успел этого сделать.

Умер основатель группы Green Grey

20 октября стало известно, что в возрасте 55 лет умер украинский рок-музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко. У музыканта были проблемы с сердцем.

Как раз перед тем группа опубликовала анонс украинского перевода песни известной "Под дождем" и планировала тур по Украине.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дмитрий Муравицкий пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Ему были срочно нужны средства на медицинское вмешательство.

Мурик обратился к сторонникам после смерти своего коллеги.

Также Фокус рассказывал, что известно об основателе группы Green Grey.