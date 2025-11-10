Солист Green Grey собирает деньги на срочную операцию: Мурик обратился к фанатам (видео)

Украинский певец и участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий (выступает под сценическим именем Мурик), пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Артисту срочно нужны средства на медицинское вмешательство.

Об этом сам Мурик сообщил в Instagram группы и обратился к поклонникам с просьбой о помощи. Певец выложил видео, в котором лаконично рассказал о проблемах со здоровьем, не раскрывая деталей.

Мурику нужна операция

"Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы со здоровьем. Мне нужна срочная операция. Как говорится, знаете, где беда — там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банку, чтобы сделать операцию", — сказал Мурик.

Певец попросил участвовать тех, кто может это сделать, и максимально распространять видео.

К слову, Мурик не стал рассказывать подробностей своего состояния. А подписчики начали активно писать слова поддержки и желать музыканту скорейшего выздоровления.

Умер основатель группы Green Grey

20 октября стало известно, что в возрасте 55 лет умер украинский рок-музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко. У музыканта были проблемы с сердцем.

Совсем недавно группа опубликовала анонс украинского перевода песни известной "Под дождем" и планировала тур по Украине.

Андрей Яценко Фото: Facebook

