Друг лидера Green Grey рассказал об их последней встрече: к чему готовился Яценко (видео)

Украинский шоумен Андрей Джеджула рассказал о дружбе с лидером группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко, о смерти которого стало известно накануне.

Ведущий опубликовал в своем Instagram видео, на котором мужчины улыбаются в камеру. Джеджула рассказал, что ролик сняли около месяца назад, когда он и видел друга в последний раз. Он назвал гитариста неповторимой легендой, смерть которой стала потерей для культурного фонда страны.

Андрей Джеджула показал последнее видео с Яценко

"Еще только обсуждали совместное выступление, а сегодня эта трагическая новость дошла до меня только пару часов назад! Говорил с Муриком — он до сих пор не понимает и не может поверить: "Был человек утром — не стало человека утром", — написал шоумен.

Джеджула вспомнил, что впервые выступил с группой Green Grey в конце 90-х, на старте своей карьеры. Ведущий признался, что с тех пор видел много концертов, но никогда не встречал такого неповторимого, харизматичного и талантливого музыканта как Яценко.

"Братик, покойся с миром! Твой следующий концерт уже с Кузьмой. Песня "Осень мазафака" идеальная иллюстрация тебя драйвового, который ушел в вечную осень! Мои соболезнования семье, Мурику и всей команде", — написал Джеджула.

Умер основатель группы Green Grey

20 октября стало известно, что в возрасте 55 лет умер украинский рок-музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко. Коллектив официально не называл причину смерти Андрея Яценко, однако СМИ со ссылкой на менеджера Ирину пишут, что у музыканта остановилось сердце.

Совсем недавно артист публиковал анонс украинского перевода песни "Под дождем" и планировал тур по Украине.

