Сестра погибшей Марины Поплавской удивила действиями "Дизель Шоу" в день ДТП

Сестра знаменитой актрисы Марины Поплавской Людмила рассказала, как узнала о роковой аварии, которая забрала ее родного человека ровно семь лет назад, 20 октября 2018 года.

Алина Доротюк пообщалась с Людмилой, которая годами враждует с "Дизель Студио" после смертельного ДТП, когда артисты возвращались с гастролей в Киев. Тогда около шести утра автобус с актерами попал в аварию на подъезде к столице.

Сестра Марины Поплавской дала первое большое интервью

В частности, Людмила обвинила Егора Крутоголова во лжи, когда тот говорил, что "Дизель Шоу" помогали лечить их родителей. Впрочем, родные Марины Поплавской умерли еще до создания проекта в 2015 году.

Как узнала о гибели

Сестре актрисы не позвонили непосредственно продюсеры шоу, в котором работала Марина Поплавская.

"Сначала мне позвонила моя двоюродная сестра. У меня был разговор с подругой из Звягеля. Я смотрю в телефоне: несколько пропущенных вызовов. И я говорю подруге: "Это не нормально, я должна прервать разговор". Я перезваниваю своей сестре двоюродной Светлане и она говорит: "Люда, мне здесь такое сказали, я в это не верю". Начинает плакать. Я кладу трубку и включаю телевизор. Показывают в телевизоре фото Марьяны Францевны и горит свеча", — вспомнила родной человек погибшей.

После этого Людмила позвонила актрисе Виктории Булитко, поскольку был только ее номер. А потом она начала связываться с продюсерами.

"Я, конечно, переспросила, потому что я не верила в то", — говорит женщина.

Последний раз они с Мариной Францевной говорили по телефону за день до того и переписывались в мессенджерах.

Руководство "Дизель Студио" забрало вещи Поплавской

Сестра актрисы вспомнила, что в день ДТП по приказу руководства "Дизель Шоу" из арендованной квартиры забрали ее вещи якобы, чтобы воры не ограбили дом.

"Есть такой момент, который меня очень беспокоит. Я хочу за это рассказать. В тот день, когда погибла Марьяна Францевна, по приказам руководства были собраны вещи без нашего разрешения без моего присутствия на съемной квартире в Киеве. И это меня очень смущает. С какой целью? По моему мнению, это незаконно", — заявила Людмила.

Хотя и сестра звезды экрана говорит, что не обвиняет "Дизель Студио" в гибели актрисы, она отмечает, что само решение ехать ночью стоило жизни Марьяны Францевны.

В частности, водитель дважды просил прощения у родных людей знаменитости.

Квартиры для племянниц

Людмила рассказала, что в марте 2019 года "Дизель Шоу" организовали концерт в честь дня рождения актрисы, прибыль с которого обещали положить на депозит для помощи ее племянницам. Впрочем, за эти годы никакой помощи создатели проекта не оказали и даже не пытались связать напрямую.

"Напрямую они не выходили. Они искали людей, которые бы могли со мной как-то говорить", — говорит женщина.

Между тем племянницы Марины Поплавской не стремятся ни к какой публичности. Они "слышать даже не хотят" об этих людях, как сказала их мама.

А обещанных депозитов, по словам Людмилы, на самом деле нет.

Сама же сестра актрисы публично попросила забыть об их существовании и не беспокоить.

"Никто ничего не просит. Никто от них ничего брать не будет", — сказала она.

Также Людмила добавила, что водитель сказал, что ни он, ни Марьяна Францевна в тот вечер не хотели ехать.

По информации полиции, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса Михаил Манюк не справился с управлением. Во время суда подозреваемый говорил, что не спал за рулем. По его словам, Поплавской было плохо, она несколько раз подходила к нему и измеряла давление. В один из таких моментов он якобы отвлекся.

