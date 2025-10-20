Сестра загиблої Марини Поплавської здивувала діями "Дизель Шоу" в день ДТП

Сестра знаменитої акторки Марини Поплавської Людмила розповіла, як дізналася про фатальну аварію, яка забрала її рідну людину рівно сім років тому, 20 жовтня 2018 року.

Аліна Доротюк поспілкувалася з Людмилою, яка роками ворогує з "Дизель Студіо" після смертельної ДТП, коли артисти поверталися з гастролей до Києва. Тоді близько шостої ранку автобус з акторами потрапив в аварію на підʼїзді до столиці.

Сестра Марини Поплавської дала перше велике інтервʼю

Зокрема, пані Людмила звинуватила Єгора Крутоголова в брехні, коли той говорив, що "Дизель Шоу" допомагали лікували їхніх батьків. Втім, рідні Марини Поплавської померли ще до створення проєкту у 2015 році.

Як дізналася про загибель

Сестрі акторки не подзвонили безпосередньо продюсери шоу, у якому працювала Марина Поплавська.

"Спочатку мені подзвонила моя двоюрідна сестра. В мене була розмова з подругою зі Звягеля. Я дивлюся в телефоні: декілька пропущених викликів. І я кажу подрузі: "Це не нормально, я маю перервати розмову". Я передзвонюю своїй сестрі двоюрідній Світлані і вона говорить: "Люда, мені тут таке сказали, я в це не вірю". Починає плакати. Я кладу слухавку і включаю телевізор. Показують в телевізорі фото Марʼяни Францівни і горить свічка", — пригадала рідна людина загиблої.

Після цього Людмила подзвонила акторці Вікторії Булітко, оскільки був лише її номер. А згодом вона почала звʼязуватися з продюсерами.

"Я, звичайно, перепитала, бо я не вірила в те", — каже жінка.

Востаннє вони з Мариною Францівною говорили по телефону за день до того та листувалися в месенджерах.

Керівництво "Дизель Студіо" забрало речі Поплавської

Сестра акторки пригадала, що в день ДТП за наказом керівництва "Дизель Шоу" з орендованої квартири забрали її речі начебто, аби злодії не пограбували дім.

"Є такий момент, який мене дуже турбує. Я хочу за це розповісти. В той день, коли загинула Марʼяна Францівна, за наказами керівництва були зібрані речі без нашого дозволу без моєї присутності на зйомній квартирі в Києві. І це мене дуже бентежить. З якою ціллю? На мою думку, це є незаконно", — заявила Людмила.

Памʼятник Марини Поплавської

Хоча й сестра зірки екрану каже, що не звинувачує "Дизель Студіо" в загибелі акторки, вона наголошує, що саме рішення їхати вночі вартувало життя Марʼяни Францівни.

Зокрема, водій двічі просив вибачення в рідних людей знаменитості.

Квартири племінницям

Людмила розповіла, що в березні 2019 року "Дизель Шоу" організували концерт в честь дня народження акторки, прибуток з якого обіцяли покласти на депозит для допомоги її племінницям. Втім, за ці роки ніякої допомоги творці проєкту не надали та навіть не намагалися звʼязати напряму.

"Напряму вони не виходили. Вони шукали людей, які б могли зі мною якось говорити", — каже жінка.

Тим часом племінниці Марини Поплавської не прагнуть жодної публічності. Ввони "чути навіть не хочуть" про цих людей, як сказала їхня мама.

А обіцяних депозитів, за словами Людмили, насправді немає.

Сама ж сестра акторки публічно попросила забути про їхнє існування та не турбувати.

"Ніхто нічого не просить. Ніхто від них нічого брати не буде", — сказала вона.

Також Людмила додала, що водій сказав, що ні він, ні Марʼяна Францівна в той вечір не хотіли їхати.

За інформацією поліції, причиною ДТП стало те, що водій автобуса Михайло Манюк не впорався з керуванням. Під час суду підозрюваний говорив, що не спав за кермом. За його словами, Поплавській було погано, вона кілька разів підходила до нього і вимірювала тиск. В один із таких моментів він нібито відволікся.

