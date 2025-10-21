Друг лідера Green Grey розповів про їхню останню зустріч: до чого готувався Яценко (відео)
Український шоумен Андрій Джеджула розповів про дружбу з лідером гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком, про смерть якого стало відомо напередодні.
Ведучий опублікував у своєму Instagram відео, на якому чоловіки посміхаються в камеру. Джеджула розповів, що ролик зняли близько місяця тому, коли він і бачив друга востаннє. Він назвав гітариста неповторною легендою, смерть якої стала втратою для культурного фонду країни.
"Ще тільки обговорювали спільний виступ, а сьогодні ця трагічна новина дійшла до мене лише пару годин назад! Говорив з Муріком — він ще досі не розуміє та не може повірити: "Була людина зранку — не стало людини зранку", — написав шоумен.
Джеджула пригадав, що вперше виступив з гуртом Green Grey наприкінці 90-х, на старті своєї кар'єри. Ведучий зізнався, що з того часу бачив багато концертів, але ніколи не зустрічав такого неповторного, харизматичного та талановитого музиканта як Яценко.
"Братику, спочивай з миром! Твій наступний концерт вже з Кузьмою. Пісня "Осінь мазафака" ідеальна ілюстрація тебе драйвового, який пішов у вічну осінь! Мої співчуття родині, Муріку та всій команді", — написав Джеджула.
Помер засновник гурту Green Grey
20 жовтня стало відомо, що у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко. Колектив офіційно не називав причину смерті Андрія Яценка, проте ЗМІ з посиланням на менеджерку Ірину пишуть, що в музиканта зупинилося серце.
Зовсім недавно артист публікував анонс українського перекладу пісні "Під дощем" та планував тур Україною.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У 2021 році виступ рок-гурту Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасували через пісню російською мовою.
- Сестра акторки Марини Поплавської Людмила розповіла, як дізналася про фатальну аварію.
Також ми розповідали, що відомо про засновника гурту Green Grey.