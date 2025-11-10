Соліст Green Grey збирає гроші на термінову операцію: Мурік звернувся до фанатів (відео)

Український співак та учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький (виступає під сценічним ім'ям Мурік), поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям. Артисту терміново потрібні кошти на медичне втручання.

Про це сам Мурік повідомив в Instagram гурту та звернувся до прихильників з проханням про допомогу. Співак виклав відео, у якому лаконічно розповів про проблеми зі здоровʼям, не розкриваючи деталей.

Муріку потрібна операція

"Всім привіт! Я Мурік з Green Grey. Прикро констатувати, але в мене виникли проблеми зі станом здоров'я. Мені потрібна термінова операція. Як то кажуть, знаєте, де біда — там і проблеми. Тому я вимушено відкриваю збір на банку, щоб зробити операцію", — сказав Мурік.

Співак попросив долучатися тих, хто може це зробити, та максимально поширювати відео.

До слова, Мурік не став розповідати подробиць свого стану. А підписники почали активно писати слова підтримки та бажати музиканту швидкого одужання.

Помер засновник гурту Green Grey

20 жовтня стало відомо, що у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко. У музиканта були проблеми із серцем.

Зовсім нещодавно гурт опублікував анонс українського перекладу пісні відомої "Під дощем" та планував тур Україною.

Андрій Яценко Фото: Facebook

