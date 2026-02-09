Відома акторка показала сина в реанімації: у нього невиліковна хвороба (фото)

Українська акторка та телеведуча Даша Малахова показала сина Матяша в реанімації та детально розповіла, як стан його здоров’я різко погіршився.

20-річному сину знаменитості поставили діагноз — цукровий діабет першого типу. Про це його мама прямо написала у Facebook.

Даша Малахова розповіла про хворобу сина

За словами акторки, у соцмережах потрібно показувати не тільки картинки ідеального життя, а й реальність, частиної якої часто стають хвороби. Хоча стан Матяша наразі стабілізувався, родині довелося пройти через складні дні. Юнак навіть потрапив у реанімацію.

Тривожним сигналом, за словами Малахової, стала різка втрата ваги хлопця: зі зростом 175 сантиметрів він схуд до 50 кілограмів. На фоні цього акторка наполягла на аналізі крові. У результаті — рівень цукру небезпечно високий, зʼявився ацетон.

"З такими аналізами одні говорили, що ось зараз він впаде в кому, а інші — що все буде добре, якщо їхати одразу в лікарню", — розповіла Даша.

Син Даші Малахової Фото: Facebook

Телеведуча також пригадала, як у складних погодних умовах намагалася вчасно відвезти свою дитину до лікарні.

"Був момент, де нас на фермі засипало снігом… Я не спала всю ніч і тільки думала, як буду тягнути його на картонці через поле, якщо він впаде в кому", — зазначила акторка.

Малахова вирішила говорити про хворобу публічно, аби застерегти інших батьків. Зокрема, знаменитість закликала не ігнорувати різку втрату ваги, постійну втому, спрагу чи зміни в поведінці дітей та вчасно перевіряти рівень цукру в крові.

Тепер родина Матяша, підтримуючи його, перейшла на спеціальне харчування.

Зазначимо, що Даша Малахова виховує двох синів від шлюбу з угорським продюсером Чабою Бакошем — Матяша та Олівера. Наразі вона вже 10 років у стосунках з обранцем Сергієм.

