Відома акторка показала сина в реанімації: у нього невиліковна хвороба (фото)
Українська акторка та телеведуча Даша Малахова показала сина Матяша в реанімації та детально розповіла, як стан його здоров’я різко погіршився.
20-річному сину знаменитості поставили діагноз — цукровий діабет першого типу. Про це його мама прямо написала у Facebook.
Даша Малахова розповіла про хворобу сина
За словами акторки, у соцмережах потрібно показувати не тільки картинки ідеального життя, а й реальність, частиної якої часто стають хвороби. Хоча стан Матяша наразі стабілізувався, родині довелося пройти через складні дні. Юнак навіть потрапив у реанімацію.
Тривожним сигналом, за словами Малахової, стала різка втрата ваги хлопця: зі зростом 175 сантиметрів він схуд до 50 кілограмів. На фоні цього акторка наполягла на аналізі крові. У результаті — рівень цукру небезпечно високий, зʼявився ацетон.
"З такими аналізами одні говорили, що ось зараз він впаде в кому, а інші — що все буде добре, якщо їхати одразу в лікарню", — розповіла Даша.
Телеведуча також пригадала, як у складних погодних умовах намагалася вчасно відвезти свою дитину до лікарні.
"Був момент, де нас на фермі засипало снігом… Я не спала всю ніч і тільки думала, як буду тягнути його на картонці через поле, якщо він впаде в кому", — зазначила акторка.
Малахова вирішила говорити про хворобу публічно, аби застерегти інших батьків. Зокрема, знаменитість закликала не ігнорувати різку втрату ваги, постійну втому, спрагу чи зміни в поведінці дітей та вчасно перевіряти рівень цукру в крові.
Тепер родина Матяша, підтримуючи його, перейшла на спеціальне харчування.
Зазначимо, що Даша Малахова виховує двох синів від шлюбу з угорським продюсером Чабою Бакошем — Матяша та Олівера. Наразі вона вже 10 років у стосунках з обранцем Сергієм.
