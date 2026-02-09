Известная актриса показала сына в реанимации: у него неизлечимая болезнь (фото)

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова показала сына Матяша в реанимации и подробно рассказала, как состояние его здоровья резко ухудшилось.

20-летнему сыну знаменитости поставили диагноз — сахарный диабет первого типа. Об этом его мама прямо написала в Facebook.

Даша Малахова рассказала о болезни сына

По словам актрисы, в соцсетях нужно показывать не только картинки идеальной жизни, но и реальность, частью которой часто становятся болезни. Хотя состояние Матяша сейчас стабилизировалось, семье пришлось пройти через сложные дни. Юноша даже попал в реанимацию.

Тревожным сигналом, по словам Малаховой, стала резкая потеря веса парня: с ростом 175 сантиметров он похудел до 50 килограммов. На фоне этого актриса настояла на анализе крови. В результате — уровень сахара опасно высокий, появился ацетон.

"С такими анализами одни говорили, что вот сейчас он впадет в кому, а другие — что все будет хорошо, если ехать сразу в больницу", — рассказала Даша.

Сын Даши Малаховой Фото: Facebook

Телеведущая также вспомнила, как в сложных погодных условиях пыталась вовремя отвезти своего ребенка в больницу.

"Был момент, где нас на ферме засыпало снегом... Я не спала всю ночь и только думала, как буду тащить его на картонке через поле, если он впадет в кому", — отметила актриса.

Малахова решила говорить о болезни публично, чтобы предостеречь других родителей. В частности, знаменитость призвала не игнорировать резкую потерю веса, постоянную усталость, жажду или изменения в поведении детей и вовремя проверять уровень сахара в крови.

Теперь семья Матяша, поддерживая его, перешла на специальное питание.

Отметим, что Даша Малахова воспитывает двух сыновей от брака с венгерским продюсером Чабой Бакошем — Матяша и Оливера. Сейчас она уже 10 лет в отношениях с избранником Сергеем.

