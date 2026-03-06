Женщина думала, что это просто боль в ноге — врачи удивляются, как она до сих пор жива

Когда женщина обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в ноге, она ожидала лекарств и скорой поездки домой, но вместо этого медики начали задавать вопросы, которые смутили и встревожили ее.

Пользовательница TikTok oujibug поделилась видео, на котором она лежит на больничной койке и подробно описывает неожиданный медицинский диагноз. Автор рассказала, что решила обратиться в местное отделение неотложной помощи после того, как боль в ноге стала настолько сильной, что она больше не могла спать.

Женщина думала, что это просто боль в ноге

Она объяснила, что отложила обращение за лечением, потому что волновалась из-за стоимости, и после окончания работы пошла сразу в отделение неотложной помощи.

Женщина считала, что визит будет простым, сообщив медицинскому персоналу, что у нее болит нога, и ожидала получить обезболивающее, прежде чем идти домой. Вместо этого врачи начали назначать анализы крови и УЗИ, услышав ее симптомы.

Автор вспомнила, что растерялась, когда персонал начал проводить больше анализов, включая анализы крови и КТ. Медсестра спросила женщину, есть ли у нее диабет, но она отметила, что раньше никогда не ставили такой диагноз.

Врачи сообщили пациентке, что уровень сахара в ее крови составляет около 700, а уровень A1C (гликированного гемоглобина) — 14. По данным Американской диабетической ассоциации, уровень A1C 6,5% или выше считается уровнем диабета.

Женщине случайно диагностировали диабет Фото: TikTok

Врачи удивлены

После этого врач сказал ей, что сильно удивлен, что она сама пришла в клинику.

Позже автора видео доставили каретой скорой помощи в больницу, где она провела два дня, получала внутривенные жидкости, инсулин и сдавала повторные анализы крови.

В конце концов, уровень сахара в крови снизился примерно до 200, и врачи сказали ей, что ее, вероятно, выпишут, как только уровень снизится до 150 после того, как ей поставили диагноз диабета 1 типа.

Видео набрало уже более 100 тысяч лайков.

