В Буче задержали подозреваемого в теракте: его шантажировали убийством матери

Правоохранители задержали подозреваемого в причастности к теракту в Буче, который произошел утром 23 марта. По данным полиции, мужчину могли заставить совершить преступление путем шантажа и угроз в адрес его матери.

В Киевской области правоохранители совместно с сотрудниками СБУ задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к теракту в Буче, сообщила пресс-служба полиции Киевской области 23 марта. Инцидент произошел утром, когда на спецлинию 112 поступило сообщение от местной жительницы о взрыве на одной из улиц, в результате которого были повреждены окна и фасад ее дома.

"Правоохранители действовали в соответствии с алгоритмом реагирования на террористические угрозы: территория была ограждена, обеспечена охрана места происшествия и проинформированы жители о возможной опасности повторного взрыва. Во время проведения первоочередных мероприятий на месте происшествия произошел еще один взрыв. Несмотря на это, профильные службы продолжили работу, обеспечили контроль ситуации и приняли все необходимые меры для недопущения тяжелых последствий среди населения", — отметили в полиции.

В результате инцидента двое правоохранителей получили ранения, однако угрозы их жизни нет. Уже через несколько часов правоохранители установили и задержали 21-летнего подозреваемого в совершении преступления.

По словам задержанного, он познакомился с неизвестным лицом через компьютерную игру, после чего с ним установили контакт. Впоследствии собеседник начал угрожать, заявляя, что знает местонахождение его матери и якобы наблюдает за ней с помощью дрона, и требовал заложить взрывчатку, чтобы избежать вреда для нее.

"Он получил от рашистов инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снарядил мобильным телефоном. Далее фигурант заложил взрывчатки на месте запланированного теракта: одну спрятал под скамейкой у входа в подъезд жилого дома, другую — вблизи мусорного контейнера", — сообщили в СБУ.

По данному факту СБУ открыла уголовное производство по статье о террористическом акте. Сейчас продолжаются следственные действия, в ходе которых устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства его совершения.

"События в Буче не являются единичными. За последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Общий почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный подрыв, координация через мессенджеры и вербовка исполнителей", — отметил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Напомним, что в Буче правоохранители задержали 21-летнего подозреваемого в причастности к теракту. Инцидент произошел после взрывов вблизи жилого дома, в результате чего пострадали правоохранители. Следствие рассматривает версию причастности российских спецслужб к организации преступления.

Ранее мы также информировали, что подозреваемого могли завербовать через компьютерную игру World of Tanks. По данным СМИ, контакт с куратором состоялся именно в игровой среде, после чего мужчину начали втягивать в противоправную деятельность. Также сообщалось, что за выполнение задания ему могли обещать денежное вознаграждение