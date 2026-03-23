У Бучі затримали підозрюваного у теракті: його шантажували вбивством матері

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до теракту в Бучі, який стався вранці 23 березня. За даними поліції, чоловіка могли змусити виконати злочин шляхом шантажу та погроз на адресу його матері.

У Київській області правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ затримали 21-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у причетності до теракту в Бучі, повідомила пресслужба поліції Київської області 23 березня. Інцидент стався вранці, коли на спецлінію 112 надійшло повідомлення від місцевої жительки про вибух на одній із вулиць, унаслідок якого були пошкоджені вікна та фасад її будинку.

"Правоохоронці діяли відповідно до алгоритму реагування на терористичні загрози: територію було огороджено, забезпечено охорону місця події та поінформовано мешканців про можливу небезпеку повторного вибуху. Під час проведення першочергових заходів на місці події стався ще один вибух. Попри це, профільні служби продовжили роботу, забезпечили контроль ситуації та вжили всіх необхідних заходів для недопущення тяжких наслідків серед населення", — зазначили у поліції.

У результаті інциденту двоє правоохоронців отримали поранення, однак загрози їхньому життю немає. Уже за кілька годин правоохоронці встановили та затримали 21-річного підозрюваного у вчиненні злочину.

За словами затриманого, він познайомився з невідомою особою через комп’ютерну гру, після чого з ним встановили контакт. Згодом співрозмовник почав погрожувати, заявляючи, що знає місцезнаходження його матері та нібито спостерігає за нею за допомогою дрона, і вимагав закласти вибухівку, щоб уникнути шкоди для неї.

"Він отримав від рашистів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном. Далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнера", — повідомили в СБУ.

За цим фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про терористичний акт. Наразі тривають слідчі дії, під час яких встановлюються мотиви злочину та всі обставини його вчинення.

"Події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців", — зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Слідство розглядає версію причетності російських спецслужб до організації злочину.

Раніше ми також інформували, що підозрюваного могли завербувати через комп’ютерну гру World of Tanks. За даними ЗМІ, контакт із куратором відбувся саме в ігровому середовищі, після чого чоловіка почали втягувати у протиправну діяльність. Також повідомлялося, що за виконання завдання йому могли обіцяти грошову винагороду