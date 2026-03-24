Штрафы для родителей за прогулы в школе: в Раде объяснили, как будут считать пропуски детей

В Украине будут тщательнее относиться к посещениям детей школы. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что родителям придется заплатить штраф до 5100 гривен, если их отпрыски прогуляли уроки без уважительных причин.

По словам чиновника, ответственность может наступать после примерно 10 дней пропусков. О том, как будут считать "пропуски" и другие важные подробности объяснила секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа, пишет "Телеграф".

Как пояснила народный депутат, 10 дней пропуска — это будет совокупное количество пропущенных занятий, а не только дни подряд. Конкретные механизмы могут уточняться подзаконными актами и внутренними правилами учебных заведений.

По ее словам, перед наложением штрафа на родителей к ним должен применяться специальный подход.

"Важно выяснить причины отсутствия ребенка, и в случае необходимости могут привлекаться социальные службы, педагоги и специалисты психологической поддержки",- пояснила она.

Наталья Пипа также объяснила, будут ли штрафовать родителей детей, которые будут иметь проблемы со светом или интернетом из-за отключения света.

"В таких случаях обычно учитываются объективные обстоятельства. Объяснения от родителей могут приниматься во внимание, особенно если речь идет о единичных или подтвержденных ситуациях",- сказала она.

По словам депутата, если штрафы не подействуют на родителей, администрации учебных заведений могут даже привлечь к ним соответствующие службы.

"Сам по себе факт пропусков не является автоматическим основанием для жестких решений. Дальнейшие действия рассматриваются индивидуально, с учетом интересов ребенка, и только в случаях системного пренебрежения его правами могут привлекаться соответствующие службы",- рассказала Наталья Пипа.

В то же время в парламенте признают, что существует риск злоупотреблений с медицинскими справками, однако отмечают, "контроль должен быть сбалансированным и не создавать чрезмерного давления на семьи".

Напомним, что 23 марта профильный министр Оксен Лисовой, что Минобразования и МВД, будут жестче относиться к пропускам школы детьми без уважительных причин. Он отметил, что сейчас будет происходить синхронизация действий Минобразования и Министерства внутренних дел, в частности Национальной полиции, которая должна отслеживать факт наличия ребенка в учебном заведении.

Также в Минобразования ответили, будут ли учиться маленькие украинцы в школах летом. Учебный год 2025-2026 в Украине официально определен до конца июня. Однако школы самостоятельно будут решать, как организовывать образовательный процесс в пределах этих сроков.