Штрафи для батьків за прогули у школі: у Раді пояснили, як будуть рахуватимуть пропуски дітей

В Україні будуть ретельніше ставитися до відвідувань дітей школи. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що батькам доведеться заплати штраф до 5100 гривень, якщо їх нащадки прогуляли уроки без поважних причин.

За словами посадовця, відповідальність може наставати після приблизно 10 днів пропусків. Про те, як будуть рахувати "пропуски" та інші важливі подробиці пояснила секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа, пише "Телеграф".

Як пояснила народна депутатка, 10 днів пропуску — це буде сукупна кількість пропущених занять, а не лише дні поспіль. Конкретні механізми можуть уточнюватися підзаконними актами та внутрішніми правилами навчальних закладів.

За її словами, перед накладенням штрафу на батьків до них має застосовуватися спеціальний підхід.

"Важливо з’ясувати причини відсутності дитини, і в разі потреби можуть залучатися соціальні служби, освітяни та фахівці психологічної підтримки",- пояснила вона.

Наталія Піпа також пояснила, чи будуть штрафувати батьків дітей, які матимуть проблеми зі світлом чи інтернетом через відключення світла.

"У таких випадках зазвичай враховуються об’єктивні обставини. Пояснення від батьків можуть братися до уваги, особливо якщо йдеться про поодинокі або підтверджені ситуації",- сказала вона.

За словами депутатки, якщо штрафи не подіють на батьків, адміністрації навчальних закладів можуть навіть залучити до них відповідні служби.

"Сам по собі факт пропусків не є автоматичною підставою для жорстких рішень. Подальші дії розглядаються індивідуально, з урахуванням інтересів дитини, і лише у випадках системного нехтування її правами можуть залучатися відповідні служби",- розповіла Наталія Піпа.

Водночас у парламенті визнають, що існує ризик зловживань із медичними довідками, однак наголошують, "контроль має бути збалансованим і не створювати надмірного тиску на сім’ї".

Нагадаємо, що 23 березня профільний міністр Оксен Лісовий, що Міносвіти та МВС, будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми без поважних причин. Він наголосив, що нині відбуватиметься синхронізація дій Міносвіти та Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, яка має відстежувати факт наявності дитини в закладі освіти.

Також у Міносвіти відповіли, чи навчатимуться маленькі українці в школах влітку. Навчальний рік 2025–2026 в Україні офіційно визначений до кінця червня. Однак школи самостійно вирішуватимуть, як організовувати освітній процес у межах цих строків.