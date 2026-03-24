Новые правила УЗ: пассажиров будут выводить из поездов во время тревоги
"Укрзализныця" изменила правила безопасности во время воздушных тревог. Теперь пассажиров могут выводить из поездов прямо во время движения или остановки на маршруте. Такое решение связано с ростом атак на железнодорожную инфраструктуру и необходимостью оперативно реагировать на угрозу российских атак.
В "Укрзалізниці" объявили об усилении мер безопасности для пассажиров во время воздушных тревог, сообщила пресс-служба Укрзалізниці в официальном Telegram-канале 24 марта. Отныне в случае угрозы поезд могут остановить, а людей — эвакуировать из вагонов, если вблизи маршрута фиксируют активность вражеских беспилотников или других средств поражения.
Новый подход предусматривает, что пассажиров будут выводить до завершения тревоги. В то же время для пассажиров подготовили четкие рекомендации по действиям в случае эвакуации. После получения сигнала о повышенной опасности следует немедленно подготовиться к выходу из вагона: одеться, взять документы и телефон и ждать дальнейших указаний проводника. Если нужна помощь, об этом следует сообщить заранее.
Во время эвакуации необходимо покидать вагон без паники через ближайший выход, не создавать давки и помогать тем, кто в этом нуждается. Большие вещи рекомендуют оставить, а на путях не останавливаться и не прыгать.
После выхода из поезда пассажирам советуют как можно быстрее отойти в укрытие или на безопасное расстояние и не скапливаться возле вагонов, поскольку они могут стать мишенью. В случае взрывов следует лечь на землю лицом вниз, открыть рот и прикрыть голову подручными вещами.
"Если вы путешествуете с детьми, ретранслируйте им спокойствие, говорите уверенным тоном, подбодрите. Прихватите любимую игрушку и вкусности на случай долгой стоянки. В прохладную погоду прихватите из вагонов одеяла — мы не против и оставляем их в поездах на целый год", — отметили в Укрзализныце.
Также важно держать в поле зрения проводника, слушать его указания и дождаться сигнала о завершении опасности перед возвращением в вагон. Если нужно пересекать пути, делать это следует осторожно, следя за движением поездов.
Напомним, что в Украине планируют усилить защиту поездов "Укрзализныци" с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Речь идет о противодействии атакам российских дронов, которые все чаще направляют на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав. В то же время специалисты признают, что полностью обезопасить поезда от таких ударов пока невозможно.
Ранее мы также информировали, что в Одесской области в результате российской атаки погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Трагедия произошла во время выполнения ею служебных обязанностей, когда поезд оказался под ударом. Этот случай еще раз подчеркнул опасность для работников и пассажиров железной дороги в условиях войны.