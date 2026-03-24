Нові правила УЗ: пасажирів виводитимуть із поїздів під час тривоги

"Укрзалізниця" змінила правила безпеки під час повітряних тривог. Тепер пасажирів можуть виводити з поїздів просто під час руху або зупинки на маршруті. Таке рішення пов’язане зі зростанням атак на залізничну інфраструктуру та необхідністю оперативно реагувати на загрозу російських атак.

В "Укрзалізниці" оголосили про посилення заходів безпеки для пасажирів під час повітряних тривог, повідомила пресслужба Укрзалізниці в офіційному Telegram-каналі 24 березня. Відтепер у разі загрози поїзд можуть зупинити, а людей — евакуювати з вагонів, якщо поблизу маршруту фіксують активність ворожих безпілотників або інших засобів ураження.

Новий підхід передбачає, що пасажирів виводитимуть до завершення тривоги. Водночас для пасажирів підготували чіткі рекомендації щодо дій у разі евакуації. Після отримання сигналу про підвищену небезпеку слід негайно підготуватись до виходу з вагона: вдягнутися, взяти документи та телефон і чекати подальших вказівок провідника. Якщо потрібна допомога, про це варто повідомити заздалегідь.

Під час евакуації необхідно залишати вагон без паніки через найближчий вихід, не створювати тисняви та допомагати тим, хто цього потребує. Великі речі рекомендують залишити, а на коліях не зупинятися і не стрибати.

Після виходу з поїзда пасажирам радять якнайшвидше відійти до укриття або на безпечну відстань і не скупчуватися біля вагонів, оскільки вони можуть стати мішенню. У разі вибухів слід лягти на землю обличчям донизу, відкрити рот і прикрити голову підручними речами.

"Якщо ви подорожуєте з дітьми, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки. У прохолодну погоду прихопіть з вагонів ковдри — ми не проти і залишаємо їх у поїздах на цілий рік", — зазначили в Укрзалізниці.

Також важливо тримати в полі зору провідника, слухати його вказівки та дочекатися сигналу про завершення небезпеки перед поверненням до вагона. Якщо потрібно перетинати колії, робити це слід обережно, пильнуючи рух поїздів.

Нагадаємо, що в Україні планують посилити захист поїздів "Укрзалізниці" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Йдеться про протидію атакам російських дронів, які дедалі частіше спрямовують на залізничну інфраструктуру та рухомий склад. Водночас фахівці визнають, що повністю убезпечити поїзди від таких ударів наразі неможливо.

Раніше ми також інформували, що на Одещині внаслідок російської атаки загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Трагедія сталася під час виконання нею службових обов’язків, коли поїзд опинився під ударом. Цей випадок ще раз підкреслив небезпеку для працівників і пасажирів залізниці в умовах війни.