В одном из районов Киева прогремел мощный взрыв без воздушной тревоги, — соцсети

Утром 25 марта в одном из районов Киева прогремел взрыв, несмотря на отсутствие воздушной тревоги в городе. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Как пишут местные паблики, звук взрыва в Киеве был слышен около 9:00. При этом сигнал воздушной тревоги в столице не объявлялся.

"В одном из районов Киева прогремел взрыв. В это время воздушной тревоги не было. Подробности выясняем", — говорится в сообщении местного Telegram-канала.

По состоянию на момент публикации материала Киевская городская государственная администрация и правоохранительные органы не комментировали обстоятельства происшествия и не сообщали о причинах инцидента.

Напомним, что в ночь на 24 марта российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, в результате которой в разных регионах есть погибшие и раненые. В Киеве в это время объявляли воздушную тревогу из-за зафиксированного в небе вражеского беспилотника. Около 00:40 городской голова Виталий Кличко сообщал о работе ПВО и движении дрона в направлении Выдубичей.

Также сообщалось, что на прошлой неделе, вечером 21 марта, на левобережье Киева произошла внезапная авария на городских сетях, в результате чего часть жилых домов осталась без электро- и водоснабжения. По словам местных жителей, перед исчезновением света были видны яркие вспышки, после чего в отдельных районах зафиксировали отключение электричества.