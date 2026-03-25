У одному з районів Києва пролунав потужний вибух без повітряної тривоги, — соцмережі

Уранці 25 березня в одному з районів Києва пролунав вибух, попри відсутність повітряної тривоги в місті. Обставини інциденту наразі з’ясовуються.

Як пишуть місцеві пабліки, звук вибуху в Києві було чутно близько 9:00. При цьому сигнал повітряної тривоги в столиці не оголошувався.

"У одному з районів Києва прогримів вибух. У цей час повітряної тривоги не було. Подробиці зʼясовуємо", — йдеться в дописі місцевого Telegram-каналу.

Станом на момент публікації матеріалу Київська міська державна адміністрація та правоохоронні органи не коментували обставини події та не повідомляли про причини інциденту.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Україні, внаслідок якої в різних регіонах є загиблі та поранені. У Києві в цей час оголошували повітряну тривогу через зафіксований у небі ворожий безпілотник. Близько 00:40 міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО та рух дрона в напрямку Видубичів.

Також повідомлялося, що минулого тижня, ввечері 21 березня, на лівобережжі Києва сталася раптова аварія на міських мережах, унаслідок чого частина житлових будинків залишилася без електро- та водопостачання. За словами місцевих жителів, перед зникненням світла було видно яскраві спалахи, після чого в окремих районах зафіксували відключення електрики.