"Нарисовать" справку не получится: какие изменения введут для больничных в Украине с 1 апреля

В Украине с 1 апреля меняют правила оформления и выплаты больничных — государство усиливает контроль за этим процессом, уточняет сроки начисления средств и вводит более жесткие требования к их назначению. В то же время часть процедур переводят в цифровой формат, чтобы сделать систему более прозрачной и понятной для граждан.

Как говорится в изменениях в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", нововведения призваны упорядочить механизм больничных, минимизировать злоупотребления и обеспечить своевременные выплаты застрахованным лицам.

"В Украине ужесточают контроль за оформлением и выплатами больничными — с 1 апреля проверять их будут жестче, а возможность "нарисовать" справку, как ожидается, исчезнет. Если больничный признают необоснованным, платить придется медучреждению или врачу — такая финансовая ответственность вводится впервые", — пишет издание OBOZ.UA опираясь на изменения в законе.

Відео дня

Прежде всего закон окончательно закрепляет роль Пенсионного фонда Украины как ключевого органа, ответственного за больничные. Именно ПФУ теперь финансирует выплаты, проверяет их обоснованность и контролирует весь процесс — от назначения до перечисления средств.

Одним из ключевых нововведений является четкое определение сроков. Отныне решение о больничных должны приниматься в установленные сроки, а финансирование работодателей после подачи соответствующих документов происходит в течение нескольких рабочих дней. Сами же работники, как правило, будут получать выплаты вместе с ближайшей зарплатой, и в целом, это должно уменьшить задержки, которые ранее случались довольно часто.

Закон также подробно прописывает, когда именно начинают начислять пособие. Выплаты назначаются со дня потери трудоспособности — независимо от того, болезнь это или несчастный случай. В случае смерти работника средства получают члены его семьи со дня смерти кормильца. Выплаты осуществляются ежемесячно в течение всего периода, на который установлена нетрудоспособность. Если же речь идет о единовременном пособии — например, в случае стойкой утраты трудоспособности или гибели, — его должны выплатить не позднее чем через месяц.

Отдельное внимание уделено срокам обращения за помощью. Если человек обращается за выплатой более чем через три года после страхового случая, средства ему начислят только с момента подачи заявления. В то же время если задержка возникла по вине государственных органов, деньги выплачиваются за весь период без ограничений и с учетом инфляции.

Существенно усиливается и контроль за оформлением больничных. Уполномоченные органы получают больше поручений для проверки медицинских заключений, а в случае нарушений могут отменять решения о выплатах. Если выяснится, что документы были подделаны или содержали ложные данные, полученные средства придется вернуть.

Больше ответственности возлагают и на медиков. Если больничный будет выдан без достаточных оснований, расходы на его оплату могут взыскать с медицинского учреждения, а в отдельных случаях — и с врача.

"Отдельно предусмотрена пеня — 0,1% за каждый день просрочки. Требование ПФУ будет иметь статус исполнительного документа, то есть средства могут взыскать принудительно", — уточняет OBOZ.UA.

Отдельно закон уточняет правила выплат в случае несчастных случаев на производстве, и в таких случаях помощь выплачивается в размере 100% заработной платы независимо от страхового стажа. При этом часть периода нетрудоспособности оплачивает работодатель.

Также документ учитывает различные жизненные ситуации получателей помощи. В частности, определен порядок выплат для людей, которые находятся в домах-интернатах или местах лишения свободы. При таких обстоятельствах средства могут частично направляться на их содержание, но человек все равно получает гарантированную часть выплаты.

Еще один важный аспект — то, что все дела по страховым выплатам формируются в электронном виде, а бумажные документы постепенно переводят в цифровой формат. В общем, это изменение позволит хранить информацию длительное время и упростить доступ к ней в случае необходимости.

Кроме того, усиливается государственный надзор за системой социального страхования. Контролирующие органы могут проверять правильность назначения выплат, требовать устранения нарушений и даже отменять незаконные решения. В случае игнорирования таких требований предусмотрена ответственность.

Ранее эксперты объясняли, что гражданин сам решает, указывать ли в больничном листе код болезни по МКБ-10. Отсутствие кода или диагноза не может стать основанием для отказа работодателем в оплате листка нетрудоспособности, ведь эти данные указываются только с письменного согласия пациента.

Также Фокус писал, что некоторые украинцы могут получать 100% зарплаты во время больничного благодаря льготам или длительному стажу, например ветераны войны и пострадавшие от Чернобыля. В частности, размер выплат зависит от стажа или категории