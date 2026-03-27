Одесситка заявила, что ее затащили в бус с младенцем и травмировали: в ТЦК проводят проверку

В Одессе женщина сообщила о применении силы к ее семье от неизвестных лиц в военной форме. Их силой затолкали в автомобиль — она и ребенок получили телесные повреждения. В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки уже отреагировали на инцидент.

В областном ТЦК в заметке на Facebook 27 марта заявили, что обнаружили в медиапространстве публикации с обвинениями в неправомерных действиях военнослужащих во время мероприятий оповещения в Одессе. Речь идет о заявлении гражданки о применении физической силы и получении травм ею и ее малолетним ребенком.

"Руководством Одесского областного ТЦК и СП безотлагательно инициирована служебная проверка по данному факту. Сейчас мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств происшествия", — отметили в ТЦК.

В центре также призвали общественность дождаться результатов проверки. В то же время подчеркнули, что в случае подтверждения вины военнослужащих они будут привлечены к ответственности. По словам представителей ТЦК, любые нарушения дисциплины или этики не останутся без реакции.

Відео дня

В то же время жительница Одессы Сона Хилобок обнародовала в Facebook собственную версию событий, произошедших с ее семьей. Женщина утверждает, что люди в военной форме, которые не представились, напали на ее мужа со спины. Они применили газовый баллончик и силой затащили его в автомобиль.

"Фактически неизвестные лица, не предоставив никаких документов, похитили меня, моего мужа и маленького ребенка. Около 30 минут нас возили по району, пока я не добилась, чтобы меня с ребенком высадили недалеко от дома", — сообщила женщина.

Женщина также сообщила о полученных травмах. По ее словам, у нее зафиксированы ушибы мягких тканей головы, лица и правой голени. Относительно ребенка, женщина заявила об ушибах мягких тканей, черепно-мозговой травме и повреждении БДУ.

"Моя семья сразу обратилась в полицию с заявлением о похищении меня и моего ребенка. Сейчас открыто уголовное производство и начато расследование относительно незаконных действий и нанесения телесных повреждений мне и ребенку", — добавила она.

