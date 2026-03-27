Одеситка заявила, що її затягнули в бус із немовлям і травмували: в ТЦК проводять перевірку

В Одесі жінка повідомила про застосування сили до її родини від невідомих осіб у військовій формі. Їх силою заштовхали в автомобіль — вона та дитина зазнали тілесних ушкоджень. В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки уже відреагували на інцидент.

В обласному ТЦК у дописі на Facebook 27 березня заявили, що виявили у медіапросторі публікації зі звинуваченнями у неправомірних діях військовослужбовців під час заходів оповіщення в Одесі. Йдеться про заяву громадянки щодо застосування фізичної сили та отримання травм нею та її малолітньою дитиною.

"Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно ініційовано службову перевірку за даним фактом. Наразі ми тісно взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин події", — зазначили ТЦК.

У центрі також закликали громадськість дочекатися результатів перевірки. Водночас підкреслили, що у разі підтвердження вини військовослужбовців їх буде притягнуто до відповідальності. За словами представників ТЦК, будь-які порушення дисципліни чи етики не залишаться без реакції.

Водночас жителька Одеси Сона Хілобок оприлюднила у Facebook власну версію подій, що сталися з її родиною. Жінка стверджує, що люди у військовій формі, які не представилися, напали на її чоловіка зі спини. Вони застосували газовий балончик та силою затягнули його до автомобіля.

"Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили неподалік від дому" — повідомила жінка.

Жінка також повідомила про отримані травми. За її словами, у неї зафіксовані забої м’яких тканин голови, обличчя та правої гомілки. Щодо дитини, жінка заявила про забої м’яких тканин, черепно-мозкову травму та пошкодження БДУ.

"Моя родина одразу звернулася до поліції із заявою про викрадення мене та моєї дитини. Наразі відкрито кримінальне провадження та розпочато розслідування щодо незаконних дій і завдання тілесних ушкоджень мені та дитині", — додала вона.

