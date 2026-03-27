Температура поднимется до +18 градусов: какими будут заключительные выходные марта, — Диденко

Эти выходные в Украине обещают быть теплыми и комфортными. Большинство регионов проведет их без существенных осадков, хотя на западе и юге возможны небольшие дожди.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook отметила, что 28-29 марта воздух днем прогреется в большинстве областей до +12...+18 градусов. В восточных областях и на севере Центральной Украины температура будет немного ниже — около +8...+11 градусов. В воскресенье немного прохладнее станет на западе и севере, днем ожидается +9...+12 градусов.

Небольшие дожди прогнозируются на западе страны и юге, в частности в Одесской области. Местами единичные капли могут дойти до Киевщины и Житомирщины, а в воскресенье небольшой дождь возможен на Луганщине. В большинстве других областей осадков не предвидится. Зато ветер будет восточного и северо-восточного направления, в целом умеренный, но временами порывистый.

Відео дня

Погода в Киеве 28 марта — прогноз

В Киеве 28 марта днем ожидается +12...+14 градусов, а в воскресенье температура немного снизится до +10...+12 градусов. Осадков не прогнозируется, но небо постепенно затянется облаками.

"Словом, можно результативно заниматься весенней уборкой, ходить в музеи, грязиться в садике, нюхать роскошный мартовский воздух, лихо объезжать ямы на дорогах, уезжая к родственникам, пойти посидеть на террасы, где есть пледы и кофе, полюбоваться человеческим фэшн-потоком", — написала Диденко.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28-30 марта погодные условия будет определять поле пониженного давления от южного циклона, центр которого будет перемещаться с Балкан через Турцию на восток Черного моря. Поэтому в большинстве областей ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. 28-29 марта будет сохраняться относительно теплая погода, а 30 марта температура днем снизится, особенно в центральных и северных регионах, тогда как на юге останется теплее.

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что теплая погода в Украине продержится недолго. Уже в конце марта и в начале апреля ожидается похолодание, которое снизит нынешние весенние температуры.

Напомним, 19 марта в Украине местами шел мокрый снег, а туман и повышенная влажность затрудняли видимость на дорогах. Синоптик Наталья Диденко объяснила явление фронта окклюзии — когда холодный фронт догоняет теплый и сливается с ним, из-за чего погода становится облачной и влажной с осадками.