Температура підніметься до +18 градусів: якими будуть завершальні вихідні березня, — Діденко

Ці вихідні в Україні обіцяють бути теплими і комфортними. Більшість регіонів проведе їх без істотних опадів, хоча на заході та півдні можливі невеликі дощі.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що 28-29 березня повітря вдень прогріється в більшості областей до +12…+18 градусів. У східних областях і на півночі Центральної України температура буде трохи нижчою — близько +8…+11 градусів. У неділю трохи прохолодніше стане на заході та півночі, вдень очікується +9…+12 градусів.

Невеликі дощі прогнозуються на заході країни та півдні, зокрема на Одещині. Місцями поодинокі краплі можуть дійти до Київщини та Житомирщини, а у неділю невеликий дощ можливий на Луганщині. У більшості інших областей опадів не передбачається. Натомість вітер буде східного та північно-східного напрямку, загалом помірний, але часом поривчастий.

Погода в Києві 28 березня — прогноз

У Києві 28 березня вдень очікується +12…+14 градусів, а в неділю температура трохи знизиться до +10…+12 градусів. Опадів не прогнозується, але небо поступово затягнеться хмарами.

"Словом, можна результативно займатися весняним прибиранням, ходити в музеї, грябатися в садочку, нюхати розкішне березневе повітря, хвацько об'їжджати ями на дорогах, їдучи до родичів, піти посидіти на тераси, де є пледи та кава, помилуватися людським фешн-потоком", — написала Діденко.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28-30 березня погодні умови визначатиме поле зниженого тиску від південного циклону, центр якого переміщатиметься з Балкан через Туреччину на схід Чорного моря. Через це у більшості областей очікуються невеликі, місцями помірні дощі. 28-29 березня зберігатиметься відносно тепла погода, а 30 березня температура вдень знизиться, особливо в центральних та північних регіонах, тоді як на півдні залишиться тепліше.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що тепла погода в Україні протримається недовго. Уже наприкінці березня та на початку квітня очікується похолодання, яке знизить нинішні весняні температури.

Нагадаємо, 19 березня в Україні місцями йшов мокрий сніг, а туман і підвищена вологість ускладнювали видимість на дорогах. Синоптикиня Наталка Діденко пояснила явище фронту оклюзії — коли холодний фронт наздоганяє теплий і зливається з ним, через що погода стає хмарною та вологою з опадами.