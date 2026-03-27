Дезертиры жестоко убили гражданского и военного на Харьковщине, — Нацпол

Мужчин, которые в начале января самовольно покинули воинскую часть с оружием в руках, подозревают в убийстве на Харьковщине. 26 марта следователи из Харьковской области объявили им подозрение.

Перед тем 8 марта на Житомирщине задержали двух дезертиров из армии. Полицейские разыскали их в городе Коростене. Об этом 27 марта сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Мужчин, которые в начале января самовольно оставили воинскую часть с оружием в руках, полицейские разыскали в г. Коростене. 8 марта полицейские провели их задержание. По месту жительства подозреваемых изъяли автомат, штурмовую винтовку и патроны к ним", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 38-летний местный житель и 26-летний житель Днепра приехали на Житомирщину и скрывались. После получения оперативной информации о месте пребывания разыскиваемых мужчин с оружием, полицейские провели операцию и совместно с бойцами КОРД ГУНП области, арестовали их.

Відео дня

На месте во время проведения обысков в Коростене, полицейские изъяли автомат и штурмовую винтовку с магазинами, а также 174 патроны к ним. Сейчас оружие и патроны отправили на экспертизу.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве на Харьковщине

Задержанным сообщили подозрения по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Судом им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Установлено, что оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за разбойные нападения, имущественные и наркопреступления, один из них был осужден за покушение на убийство", — говорится в сообщении.

Полицейские из Житомирщины выяснили, что задержанные причастны к двойному убийству, совершенному на Харьковщине.

"Об этом они проинформировали коллег, поэтому харьковские полицейские провели комплекс мероприятий по месту жительства жителя Чугуевского района. В подсобном помещении они обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что хозяина считали без вести пропавшим еще с января. Второй убитый — военнослужащий НГУ, который также самовольно оставил воинскую часть", — сообщает полиция.

26 марта следователи отдела полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении двум мужчинам по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Поэтому им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, если суд признает их виновными.

Инцидент произошел утром 16 марта, когда около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов об избиении мужчины в Хортицком районе города и попытке ограбления.