Дезертири жорстоко вбили цивільного та військового на Харківщині, — Нацпол

Чоловіків, які на початку січня самовільно залишили військову частину зі зброєю в руках, підозрюють у вбивстві на Харківщині. 26 березня слідчі з Харківщини оголосили їм підозру.

Перед тим 8 березня на Житомирщині затримали двох дезертирів з армії. Поліцейські розшукали їх у місті Коростені. Про це 27 березня повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Чоловіків, які на початку січня самовільно залишили військову частину зі зброєю в руках, поліцейські розшукали в м. Коростені. 8 березня поліцейські провели їх затримання. За місцями проживання підозрюваних вилучили автомат, штурмову гвинтівку та набої до них", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що 38-річний місцевий чоловік та 26-річний житель Дніпра приїхали на Житомирщину та переховувалися. Після отриманння оперативної інформації про місце перебування розшукуваних чоловіків зі зброєю, поліцейські провели операцію та спільно з бійцями КОРД ГУНП області, арештували їх.

На місці під час проведення обшуків у Коростені, поліцейські вилучили автомат та штурмову гвинтівку з магазинами, а також 174 набої до них. Нині зброю та набої відправили на експертизу.

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві на Харківщині

Затриманим повідомили підозри за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Встановлено, що обидва підозрюваних раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за розбійні напади, майнові та наркозлочини, один з них був засуджений за замах на вбивство", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські з Житомирщини з’ясували, що затримані причетні до подвійного вбивства, вчиненого на Харківщині.

"Про це вони проінформували колег, тож харківські поліцейські провели комплекс заходів за місцем проживання жителя Чугуївського району. В підсобному приміщенні вони виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Попередньо встановлено, що господаря вважали безвісти зниклим ще з січня. Другий вбитий – військовослужбовець НГУ, який також самовільно залишив військову частину", — повідомляє поліція.

26 березня слідчі відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області повідомили про підозру двом чоловікам за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Відтак їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, якщо суд визнає їх винними.

Інцидент стався вранці 16 березня, коли близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу пограбування.