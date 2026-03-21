Судимий і був у СЗЧ: затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського в Слов'янську (фото)

Правоохоронці затримали 50-річного підозрюваного в убивстві капітана поліції Олега Захаренка, якого було вбито 19 березня у Слов'янську. Наразі відомо, що підозрюваний мав проблеми з законом і втік з лав ЗСУ.

Наразі відомо, що підозрюваний мав судимість та перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ). Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

"У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Операцію провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вказують, що в стрільця було вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю. Сам підозрюваний за попередніми даними перебував у СЗЧ.

"Розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 348 (вбивство працівника правоохоронного органу), ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї), ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю)", — повідомили в поліції про кваліфікацію злочинів.

Якщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує тривале покарання — від 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі тривають слідчі дії.

Нещодавно Фокус повідомляв, що у Слов'янську застрелили правоохоронця під час перевірки документів. Наразі поліція проводить активні пошуки причетного до вбивства.

Згодом стало відомо, що у Львові сталася стрілянина між чоловіками. Водночас наразі невідомо, що стало причиною конфлікту.

Раніше ЗМІ висловили ймовірну причину перестрілки між ветераном і поліцією на Черкащині. Однією з причин трагедії став конфлікт між загиблим і посадовцями щодо земельної ділянки.