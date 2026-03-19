У Слов'янську застрелили поліцейського під час перевірки документів: зловмисника шукають

У Слов'янську на Донеччині сталося вбивство поліцейського. Зловмисник, який відкрив вогонь по наряду поліції, утік.

Наразі тривають заходи щодо його затримання. Про це повідомили в Нацполіції.

Інцидент стався 19 березня близько 11:30. Наряд поліції зупинив "підозрілого" чоловіка для перевірки документів, у відповідь той відкрив вогонь, повідомили в поліції.

Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції. Інформації щодо стану інших поліцейських наразі немає.

Водночас зловмисник утік, наразі поліція здійснює заходи щодо його затримання.

Нагадаємо, 24 лютого у Луцьку невідомий чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Також ввечері 24 лютого у Кривому Розі сталася стрілянина за участі двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК і СП.

У цей же день Володимир Зеленський визнав, що в Україні є проблема з ТЦК і СП, хоча він і вважає масштаб проблеми перебільшеним.

Розстріл поліцейських на Черкащині

27 січня з'явилася інформація, що під час затримання фігуранта кримінальної справи чоловік відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Тоді повідомлялося, що він підозрюваний у скоєнні вбивства. Ще одного правоохоронця було госпіталізовано. Серед загиблих було троє учасників бойових дій.

Ймовірно йдеться про замах, який стався наприкінці 2025 року — тоді стався замах на життя депутата у м. Корсунь-Шевченківському. Автівка чоловіка вибухнула, коли він сів у авто та почав рух.

Начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима під час брифінгу 27 січня розповів, що чоловік, який підозрюється у вбивстві поліціянтів на Черкащині, був колишнім військовим.

28 січня військовослужбовець Ярослав Нищик розкрив ім'я підозрюваного стрільця — за його словами, ним був його побратим Сергій Русінов, з яким вони під час повномасштабного вторгнення РФ служили в 158-му та 198-му батальйонах.