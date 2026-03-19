В Славянске застрелили полицейского во время проверки документов: злоумышленника ищут

В Славянске Донецкой области произошло убийство полицейского. Злоумышленник, который открыл огонь по наряду полиции, скрылся.

Сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию. Об этом сообщили в Нацполиции.

Инцидент произошел 19 марта около 11:30. Наряд полиции остановил "подозрительного" мужчину для проверки документов, в ответ тот открыл огонь, сообщили в полиции.

От полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции. Информации о состоянии других полицейских пока нет.

В то же время злоумышленник скрылся, сейчас полиция осуществляет мероприятия по его задержанию.

Напомним, 24 февраля в Луцке неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также вечером 24 февраля в Кривом Роге произошла стрельба с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК и СП.

В этот же день Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблема с ТЦК и СП, хотя он и считает масштаб проблемы преувеличенным.

Расстрел полицейских в Черкасской области

27 января появилась информация, что во время задержания фигуранта уголовного дела мужчина открыл прицельный огонь по правоохранителям. Тогда сообщалось, что он подозреваемый в совершении убийства. Еще один правоохранитель был госпитализирован. Среди погибших было трое участников боевых действий.

Вероятно речь идет о покушении, которое произошло в конце 2025 года — тогда произошло покушение на жизнь депутата в г. Корсунь-Шевченковском. Машина мужчины взорвалась, когда он сел в авто и начал движение.

Начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма во время брифинга 27 января рассказал, что мужчина, который подозревается в убийстве полицейских в Черкасской области, был бывшим военным.

28 января военнослужащий Ярослав Нищик раскрыл имя подозреваемого стрелка — по его словам, им был его побратим Сергей Русинов, с которым они во время полномасштабного вторжения РФ служили в 158-м и 198-м батальонах.