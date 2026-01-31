Розстріл поліцейських на Черкащині: ветеран конфліктував з депутатом через земельні ділянки, — ЗМІ

Перестрілка 27 січня поблизу села Нехворощ Черкаської області між ексвійськовим Сергієм Русіновим і поліцейськими стала останнім епізодом тривалого конфлікту ветерана та місцевого політика Віталія Сторожука, який має неоднозначну політичну репутацію — від звинувачень його у проросійській діяльності до посвідки на проживання в Чехії. Фокус зібрав нові деталі розстрілу поліцейських, в якій загинули п'ятеро осіб.

27 січня цього року поблизу одного з сіл Черкащини сталася трагічна розв'язка історії, де загиблий ексвійськовий Сергій Русінов влаштував стрілянину з поліцейськими через підозру в ймовірній причетності до підпалу автомобіля. Коли чоловіка намагалися знайти та затримати, то виявилося, що підґрунтям до кривавого фіналу став довготривалий конфлікт ветерана російсько-української війни з місцевим політиком Віталієм Сторожуком. Як саме розвивався цей тривалий конфлікт, чому сумнівна репутація політика, відсутність належних дій правоохоронців і ціла низка проігнорованих сигналів призвели до таких наслідків — далі у матеріалі Фокусу.

Відео дня

Земля і влада: конфлікт Русінова з місцевими депутатами

Журналістка Ольга Худецька в своєму дописі в Facebook намагалася розібратися в причинах конфлікту на Черкащині. Вона вказує на те, що події того дня є нічим іншим, як великою трагедією, а відповідальність за це мають "нести місцеві поліцейські керівники та конкретні депутати міськради".

"Загиблий ветеран Сергій Русінов, який не знайшов іншого виходу, ніж убивати (маючи відчуття тотальної несправедливості і загнанності у кут), усю можливу відповідальність уже поніс. Син Сергія Русінова повідомив, що його батька за землю пресував той самий Віталій Сторожук, рcн [проросійський — ред.] міський депутат, любитель відвідувати Селігер, через якого до Русінова й прийшли поліцейські", — пише журналістка.

Допис журналістки Ольги Худецької про причини та перебіг подій на Черкащині Фото: Facebook

Допис журналістки Ольги Худецької про причини та перебіг подій на Черкащині Фото: Facebook

Журналістка вказує, що суть конфлікту зі слів сина покійного, яку той пам'ятав зі слів батька, виглядала наступним чином: землю ветеранам міськрада давала, але "лише під негласну вимогу віддавати її далі в оренду на 40+років кому скажуть".

"Нижче наводжу дані та документи на підтримку цієї версії. 3 грудня 2025 Сергій Русінов отримав землю в оренду на 49 років від Корсунь-Шевченківської міської ради. 11 грудня 2025 щодо цієї землі він укладає договір суборенди на три роки зі СТОВ "Корсунь агро фірма відродження". Що це за фірма? Кінцеві бенефеціарні власники — Кириченко Олександр Михайлович і Кириченко Віталій Олександрович", — продовжує Худецька.

Рішення міської ради Корсуня про передачу землі в оренду Русінову Фото: Facebook

Поіменний список депутатів, які проголосували за передачу землі Русінову в 2025

Вона вказує, що ці двоє осіб є депутатами Корсунь-Шевченківської міськради, яка й проголосувала за передачу землі Русінову, а той мусив передати в суборенду Кириченкам. Журналістка вказує, що згадані політики разом зі Сторожуком входять в одну депутатську групу.

Депутати Кириченки є членами депутатської групи з Віталієм Сторожуком Фото: Facebook

"Ці двоє зі Сторожуком голосували за виділення цієї землі Русінову. Навіщо б це робив Сторожук, який був у конфлікті з Русіновим, окрім як для своєї вигоди? Всього у компанії Кириченків є 221 земельна ділянка.", — підкреслює журналістка.

Фірма Кириченків має понад 220 орендованих ділянок землі Фото: Facebook

Далі, як вдалося встановити медійниці, крайні орендовані ділянки мають термін угоди мінімум від 10 років. Водночас більшість орендованих ділянок останнім часом — це ділянки громадян, за виділення яких цим громадянам голосують депутати, які "тут же беруть їх в оренду".

Ділянку Русінова взяли в оренду лише на три роки

Дивним є два факти, про які говорить Ольга Худецька — це ринкова ціна цих оренд, а також те, що угода про оренду ділянки Русінова на три року "вибивається сильно з ряду інших значно довших договорів". На думку журналістки, це мало би привернути увагу правоохоронців.

Термін оренди землі Русінова компанією депутатів складав лише три роки Фото: Facebook

"Хочеться спитати в поліції Черкащини (Національна поліція України, перекажете їм?), чи не хотіли вони депутатські мутки з землею ветеранів розслідувати?" — підсумовує журналістка.

Конфлікт досягає апогею: перебіг подій

Колишній секретар Черкаської міської ради та чинний військовослужбовець Ярослав Нищик у своєму дописі приблизно зміг відновити перебіг подій. Він вказує, що начальник обласної поліції Черкаської області Олег Гудима має подати у відставку та "забрати з собою свою миколаївську команду, що окупувала обласний "главк".

"Оскільки поліція і досі мовчить з офіційною версією, окрім непевного бекання по перших слідах, то напишу, що я дізнався від кількох учасників подій", — вказує військовик.

За його словами, передумовою до стрілянини став підрив авто депутата Віталія Сторожука, яка сталася 24 грудня 2025 року. Поліція порушила справу за статтею "замах на вбивство", а під час слідства було встановлено, що саме Сергій Русінов став підозрюваним у нібито скоєнні цього злочину, адже мав особистий майновий та світоглядний конфлікт з постраждалим.

"Було прийнято рішення затримати підозрюваного силами понад десяти бійців підрозділів спецпризначення за участі слідчо-оперативної групи. 27 січня 2026 року поліцейські прибули до населеного пункту, але оскільки місцевого дільничного старшого лейтенанта Олександра Шпака ніхто не повідомив про заходи, то він був відсутній на місці планованого затримання підозрюваного", — пише Ярослав Нищик.

Військовий Ярослав Нищик проливає світло на перебіг подій 27 січня в Нехворощі Фото: Facebook

Він продовжує, що ніхто з групи не знав місця проживання Русінова, тому поліція пішла опитувати місцевих, і хтось з них сказав, де саме живе ексвійськовий. Виявилося, що до прибуття поліцейських до місця мешкання підозрюваного він його залишив і переховувався в сусідньому лісі.

"Спецпризначенці та слідчі тинялись під двором та двором. Не виставивши чергових і не сприймаючи загрози. Ніхто нікого не шукав в лісовому масиві, як це стверджував полковник Олег Гудима в день трагедії. Ніхто не знав ні про бронежилет, ні про автомат у Сергія Русінова. Поліцейські чекали команду вантажитись в транспорт і їхати з холоду. А слідчо-оперативна група хай би проводила обшук", — пише експолітик.

Сергій Русінов переховувався в лісі після приїзду поліції Фото: Facebook

Далі ситуація вийшла з підконтролю — коли на місці подій з'явилися старший лейтенант Шпак і дільничий майор Володимир Бойко, які випадково проїжали поряд, зупинилися та переговорили з колегами.

"Олександр Шпак озвучив позитивну характеристику на підозрюваного, як такого, що проблем не створює, алкоголь не вживає. Працює на пилорамі в дворі, будує будинок. І дільничі поїхали далі відпрацьовувати завдання. А вже за кількасот метрів пролунали постріли. Швидше всього, що вони не бачили підозрюваного, а він, до останнього моменту їх. Проте побачив автомобіль поліції і відкрив вогонь. Переплутав дільничих з спецпризначенцями", — пише Нищик.

На місці події загинув майор Бойко, а старший лейтенант Шпак був важко поранений. Поліцейський впізнав стрільця і перекинувся з Русіновим кількома фразами. Той впізнав свого дільничого, але на постріли відреагували три офіцери — майор Флорінський, майор Сафронов та старший лейтенант Половинка.

Військовий Ярослав Нищик проливає світло на перебіг подій 27 січня в Нехворощі Фото: Facebook

"Їх Русінов зустрів уже в засідці та відкрив вогонь цілеспрямовано. Поранених добив з автомата та їхньої особистої зброї. Жорстоко. Пораненого дільничного Шпака пожалів", — пише військовий, вказуючи, що той був без зброї, особисто добре знайомий колишньому військовому, з яким у ексвійськового були нормальні особисті стосунки.

Після цього на місце перестрілки прибули спецпризначенці, під час перестрілки з якими Сергія Русінова було вбито. Нищик додає, що загиблі мали статус УБД та брали участь в боях у 2014 року на Луганщині.

"А тепер ключове питання: чи має начальник обласної поліції, що перетворив Черкащину на свою житницю, нести відповідальність за загибель чотирьох та поранення одного свого підлеглого, що сталося внаслідок халатного планування заходів із проведення затримання підозрюваного?" — запитує Нищик.

На його думку, начальник поліції Черкаської області Олег Гудима має відповідати за дії підлеглих через кваліфікацію справи про підпал машини політика Сторожука як замах на вбивство. Також Нищик звертає увагу на дивну поведінку правоохоронців щодо самого Віталія Сторожука, який має посвідку на проживання в Чехії, але там він перебуває у розшуку, а його майно перебуває під арештом.

Військовий Ярослав Нищик вимагає відставки начальника поліції Черкаської області та ретельного розслідування подій Фото: Facebook

Якщо він [Олег Гудима — ред.] — офіцер, а не трємпєль для погон, має написати заяву на звільнення. А далі хай працює ДБР. По Гудимі, Сторожуку і Русінову. А там може ще хтось випливе", — підсумовує Нищик.

Позиція правоохоронців і політика Сторожука щодо стрілянини

Водночас глава Національної поліції України Іван Вигівський прокоментував резонансну стрілянину на Черкащині, яка сталася 27 січня. За його словами, в той день бійці спецпідрозділу приїхали в село, щоб провести обшуки у ветерана, підозрюваного в скоєнні тяжкого злочину, а сам очільник правоохоронців засудив "героїзацію" підозрюваного ветерана.

"Я читав коментарі та думки різних активістів та блогерів. Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який розуміючи, що людину вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав. Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю", — заявив голова Нацполіції.

Водночас начальник обласного управління МВС у Черкаській області Олег Гудима не прокоментував інформацію про те, що чоловіка підозрювали в замаху на вбивстві місцевого депутата. Під час брифінгу ще 27 січня він заявив, що дійсно підозрювали в замаху на вбивство, який стався у 2025 році на території Корсунського району області.

Депутат Корсунь-Шевченківської міськради Віталій Сторожук повідомив, що навколо трагедії поширюються "спекуляції та неправдива інформація". Він вказує, що під час досудового розслідування перебуває в Україні, відкритий до співпраці та діє в межах чинного законодавства.

"Будь-які публічні спекуляції, припущення або звинувачення, що поширюються в соціальних мережах, не мають жодного процесуального значення та лише шкодять встановленню об’єктивної істини. Остаточні висновки щодо цієї трагедії може робити виключно слідство і суд. Саме на це я і розраховую", — написав депутат, додавши, що надалі не даватиме публічних коментарів щодо інциденту.