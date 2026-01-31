Расстрел полицейских в Черкасской области: ветеран конфликтовал с депутатом из-за земельных участков, — СМИ

Перестрелка 27 января вблизи села Нехворощ Черкасской области между экс-военным Сергеем Русиновым и полицейскими стала последним эпизодом длительного конфликта ветерана и местного политика Виталия Сторожука, который имеет неоднозначную политическую репутацию — от обвинений его в пророссийской деятельности до вида на жительство в Чехии. Фокус собрал новые детали расстрела полицейских, в которой погибли пять человек.

27 января этого года вблизи одного из сел Черкасской области произошла трагическая развязка истории, где погибший экс-военный Сергей Русинов устроил стрельбу с полицейскими по подозрению в вероятной причастности к подрыву автомобиля. Когда мужчину пытались найти и задержать, то оказалось, что основой для кровавого финала стал длительный конфликт ветерана российско-украинской войны с местным политиком Виталием Сторожуком. Как развивался этот длительный конфликт, почему сомнительная репутация политика, отсутствие надлежащих действий правоохранителей и целый ряд проигнорированных сигналов привели к таким последствиям — далее в материале Фокуса.

Земля и власть: конфликт Русинова с местными депутатами

Журналистка Ольга Худецкая в своей заметке в Facebook пыталась разобраться в причинах конфликта в Черкасской области. Она указывает на то, что события того дня являются ничем иным, как большой трагедией, а ответственность за это должны "нести местные полицейские руководители и конкретные депутаты горсовета".

"Погибший ветеран Сергей Русинов, который не нашел другого выхода, чем убивать (имея ощущение тотальной несправедливости и загнанности в угол), всю возможную ответственность уже понес. Сын Сергея Русинова сообщил, что его отца за землю прессовал тот самый Виталий Сторожук, рсн [пророссийский — ред.] городской депутат, любитель посещать Селигер, из-за которого к Русинову и пришли полицейские", — пишет журналистка.

Сообщение журналистки Ольги Худецкой о причинах и ходе событий в Черкасской области Фото: Facebook

Журналистка указывает, что суть конфликта со слов сына покойного, которую тот помнил со слов отца, выглядела следующим образом: землю ветеранам горсовет давал, но "только под негласное требование отдавать ее дальше в аренду на 40+ лет кому скажут".

"Ниже привожу данные и документы в поддержку этой версии. 3 декабря 2025 Сергей Русинов получил землю в аренду на 49 лет от Корсунь-Шевченковского городского совета. 11 декабря 2025 по этой земле он заключает договор субаренды на три года с СООО "Корсунь агро фирма возрождения". Что это за фирма? Конечные бенефециарные владельцы — Кириченко Александр Михайлович и Кириченко Виталий Александрович", — продолжает Худецкая.

Решение городского совета Корсуня о передаче земли в аренду Русинову Фото: Facebook

Поименный список депутатов, проголосовавших за передачу земли Русинову в 2025

Она указывает, что эти два человека являются депутатами Корсунь-Шевченковского горсовета, который и проголосовал за передачу земли Русинову, а тот должен был передать в субаренду Кириченко. Журналистка указывает, что упомянутые политики вместе со Сторожуком входят в одну депутатскую группу.

Депутаты Кириченко являются членами депутатской группы с Виталием Сторожуком Фото: Facebook

"Эти двое со Сторожуком голосовали за выделение этой земли Русинову. Зачем бы это делал Сторожук, который был в конфликте с Русиновым, кроме как для своей выгоды? Всего у компании Кириченко есть 221 земельный участок", — подчеркивает журналистка.

Фирма Кириченко имеет более 220 арендованных участков земли Фото: Facebook

Далее, как удалось установить медийщице, крайние арендованные участки имеют срок соглашения минимум от 10 лет. В то же время большинство арендованных участков в последнее время — это участки граждан, за выделение которых этим гражданам голосуют депутаты, которые "тут же берут их в аренду".

Участок Русинова взяли в аренду только на три года

Странными являются два факта, о которых говорит Ольга Худецкая — это рыночная цена этих аренд, а также то, что соглашение об аренде участка Русинова на три года "выбивается сильно из ряда других значительно более длинных договоров". По мнению журналистки, это должно было бы привлечь внимание правоохранителей.

Срок аренды земли Русинова компанией депутатов составлял всего три года Фото: Facebook

"Хочется спросить у полиции Черкасской области (Национальная полиция Украины, перескажете им?), не хотели ли они депутатские мутки с землей ветеранов расследовать?" — заключает журналистка.

Конфликт достигает апогея: ход событий

Бывший секретарь Черкасского городского совета и действующий военнослужащий Ярослав Нищик в своей заметке примерно смог восстановить ход событий. Он указывает, что начальник областной полиции Черкасской области Олег Гудыма должен подать в отставку и "забрать с собой свою николаевскую команду, которая оккупировала областной "главк".

"Поскольку полиция до сих пор молчит с официальной версией, кроме неуверенного беканья по первым следам, то напишу, что я узнал от нескольких участников событий", — указывает военный.

По его словам, предпосылкой к стрельбе стал подрыв авто депутата Виталия Сторожука, которая произошла 24 декабря 2025 года. Полиция возбудила дело по статье "покушение на убийство", а в ходе следствия было установлено, что именно Сергей Русинов стал подозреваемым в якобы совершении этого преступления, ведь имел личный имущественный и мировоззренческий конфликт с пострадавшим.

"Было принято решение задержать подозреваемого силами более десяти бойцов подразделений спецназначения при участии следственно-оперативной группы. 27 января 2026 года полицейские прибыли в населенный пункт, но поскольку местного участкового старшего лейтенанта Александра Шпака никто не сообщил о мероприятиях, то он отсутствовал на месте планируемого задержания подозреваемого", — пишет Ярослав Нищик.

Военный Ярослав Нищик проливает свет на ход событий 27 января в Нехвороще Фото: Facebook

Он продолжает, что никто из группы не знал места жительства Русинова, поэтому полиция пошла опрашивать местных, и кто-то из них сказал, где именно живет экс-военный. Оказалось, что до прибытия полицейских к месту проживания подозреваемого он его оставил и скрывался в соседнем лесу.

"Спецназовцы и следователи слонялись под двором и двором. Не выставив дежурных и не воспринимая угрозы. Никто никого не искал в лесном массиве, как это утверждал полковник Олег Гудыма в день трагедии. Никто не знал ни о бронежилете, ни об автомате у Сергея Русинова. Полицейские ждали команду грузиться в транспорт и ехать с холода. А следственно-оперативная группа пусть бы проводила обыск", — пишет экс-политик.

Сергей Русинов скрывался после приезда полиции в село Фото: Facebook

Далее ситуация вышла из подконтроля — когда на месте событий появились старший лейтенант Шпак и участковый майор Владимир Бойко, которые случайно проезжали рядом, остановились и переговорили с коллегами.

"Александр Шпак озвучил положительную характеристику на подозреваемого, как такого, что проблем не создает, алкоголь не употребляет. Работает на пилораме во дворе, строит дом. И участковые поехали дальше отрабатывать задание. А уже в нескольких сотнях метров раздались выстрелы. Скорее всего, что они не видели подозреваемого, а он — до последнего момента их. Однако увидел автомобиль полиции и открыл огонь. Перепутал участковых с спецназовцами", — пишет Нищик.

На месте происшествия погиб майор Бойко, а старший лейтенант Шпак был тяжело ранен. Полицейский узнал стрелка и перекинулся с Русиновым несколькими фразами. Тот узнал своего участкового, но на выстрелы отреагировали три офицера — майор Флоринский, майор Сафронов и старший лейтенант Половинка.

Военный Ярослав Нищик проливает свет на ход событий 27 января в Нехвороще Фото: Facebook

"Их Русинов встретил уже в засаде и открыл огонь целенаправленно. Раненых добил из автомата и их личного оружия. Жестоко. Раненого участкового Шпака пожалел", — пишет военный, указывая, что тот был без оружия, лично хорошо знаком бывшему военному, с которым у экс-военного были нормальные личные отношения.

После этого на место перестрелки прибыли спецназовцы, во время перестрелки с которыми Сергей Русинов был убит. Нищик добавляет, что погибшие имели статус УБД и участвовали в боях в 2014 году на Луганщине.

"А теперь ключевой вопрос: должен ли начальник областной полиции, превративший Черкасскую область в свою житницу, нести ответственность за гибель четырех и ранение одного своего подчиненного, что произошло в результате халатного планирования мероприятий по проведению задержания подозреваемого?" — спрашивает Нищик.

По его мнению, начальник полиции Черкасской области Олег Гудыма должен отвечать за действия подчиненных из-за квалификации дела о поджоге машины политика Сторожука как покушение на убийство. Также Нищик обращает внимание на странное поведение правоохранителей в отношении самого Виталия Сторожука, который имеет вид на жительство в Чехии, но там он находится в розыске, а его имущество находится под арестом.

Военный Ярослав Нищик требует отставки начальника полиции Черкасской области и тщательного расследования событий Фото: Facebook

Если он [Олег Гудыма — ред.] — офицер, а не тремпель для погонов, то должен написать заявление на увольнение. А дальше пусть работает ГБР. По Гудыме, Сторожуку и Русинову. А там может еще кто-то выплывет", — заключает Нищик.

Позиция правоохранителей и политика Сторожука относительно стрельбы

В то же время глава Национальной полиции Украины Иван Выговский прокомментировал резонансную стрельбу в Черкасской области, которая произошла 27 января. По его словам, в тот день бойцы спецподразделения приехали в село, чтобы провести обыски у ветерана, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, а сам глава правоохранителей осудил "героизацию" подозреваемого ветерана.

"Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нем хладнокровного убийцы, который понимая, что человек уже ранен, умышленно и хладнокровно их добивал. Мы с уважением относимся ко всем военным и ветеранам, которых немало и среди полицейских, но боевой статус не является оправданием совершения умышленных убийств, еще и с такой жестокостью", — заявил глава Нацполиции.

В то же время начальник областного управления МВД в Черкасской области Олег Гудыма не прокомментировал информацию о том, что мужчину подозревали в покушении на убийство местного депутата. Во время брифинга еще 27 января он заявил, что его действительно подозревали в покушении на убийство, которое произошло в 2025 году на территории Корсунского района Черкасской области.

Депутат Корсунь-Шевченковского горсовета Виталий Сторожук сообщил, что вокруг трагедии распространяются "спекуляции и ложная информация". Он указывает, что во время досудебного расследования находится в Украине, открыт к сотрудничеству и действует в рамках действующего законодательства.

"Любые публичные спекуляции, предположения или обвинения, распространяемые в социальных сетях, не имеют никакого процессуального значения и только вредят установлению объективной истины. Окончательные выводы по этой трагедии может делать исключительно следствие и суд. Именно на это я и рассчитываю", — написал депутат, добавив, что в дальнейшем не будет давать публичных комментариев относительно инцидента.