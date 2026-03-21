Судимый и был в СОЧ: задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Славянске (фото)

Правоохранители задержали 50-летнего подозреваемого в убийстве капитана полиции Олега Захаренко, который был убит 19 марта в Славянске. Известно, что подозреваемый имел проблемы с законом и сбежал из рядов ВСУ.

Известно, что подозреваемый имел судимость и находился в самовольном оставлении части (СОЧ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"В ходе тщательного обследования территории возможного пребывания злоумышленника он был задержан. Операцию провели оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделения КОРД и кинологами", — говорится в сообщении.

Правоохранители указывают, что у стрелка были изъяты вещественные доказательства, в частности огнестрельное оружие. Сам подозреваемый по предварительным данным находился в СОЧ.

"Начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 348 (убийство работника правоохранительного органа), ст. 262 (похищение, присвоение огнестрельного оружия), ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием)", — сообщили в полиции о квалификации преступлений.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит длительное наказание — от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас продолжаются следственные действия.

Недавно Фокус сообщал, что в Славянске застрелили правоохранителя во время проверки документов. Сейчас полиция проводит активные поиски причастного к убийству.

Впоследствии стало известно, что во Львове произошла стрельба между мужчинами. В то же время пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

Ранее СМИ высказали вероятную причину перестрелки между ветераном и полицией в Черкасской области. Одной из причин трагедии стал конфликт между погибшим и чиновниками относительно земельного участка.