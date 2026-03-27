До 80 тысяч долларов могут требовать у ТЦК за "освобождение", — спецпрокуратура

В Киеве фиксируют многочисленные уголовные производства в отношении представителей территориальных центров комплектования, в частности из-за подозрений в коррупции и нарушении прав граждан.

Об этом заявил руководитель Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Артем Новов во время заседания Временной следственной комиссии, сообщает Судебно-юридическая газета.

Новов сообщил, что работники ТЦК могут требовать от 4 до 80 тысяч долларов за содействие в избежании мобилизации.

По словам руководителя Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны в прокуратуре сейчас находятся 63 уголовных производства, открытые в отношении представителей ТЦК. Около 20 из них касаются фактов незаконного лишения свободы.

Отдельно прокуратура расследует производство о препятствовании законной деятельности адвокатов.

Відео дня

Также, по данным прокуратуры, четырем представителям ТЦК в Киеве уже сообщили о подозрении в совершении насильственных действий в отношении мобилизованных.

"Контроль над ТЦК — это проблема. Тенденция свидетельствует о росте количества жалоб", — подчеркнул Новов.

