Замначальника Львовского ОТЦК и СП предстанет перед судом: в чем его обвиняют

Дело заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, которого подозревают в недостоверном декларировании имущества, направлено в суд.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя, о чем сообщило на сайте.

Следствие установило, что за 2023-2024 годы он не задекларировал земельный участок площадью 0,025 га и жилой дом на 139 кв. м во Львовском районе. Имущество мужчина оформил на тещу, хотя фактически приобрел за свой счет.

Дом и земельный участок военнослужащий оформил на тещу Фото: ГБР

Также в его декларации отсутствовали автомобили Mercedes и Nissan, оформленные на отца и сестру должностного лица, которыми пользовался он сам и его жена.

Отметим, что на Mercedes есть наклейка "человек с инвалидностью". В СМИ обращали внимание на то, что доходы отца, на которого оформлена иномарка, не соответствуют ее стоимости, что снова вызвало вопросы о происхождении средств на покупку.

Відео дня

На иномарке наклеен знак "Человек с инвалидностью" Фото: ГБР

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет около 8 млн грн.

Национальное агентство по предотвращению коррупции, детально проверив образ жизни фигуранта расследования, установило, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретаемого имущества.

Теперь он предстанет перед судом за декларирование недостоверной информации (ч. 1 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Санкции предусматривают до двух лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Имени военнослужащего официальные органы не называют, но ресурс Zaxid.net, пишет, что это полковник Александр Драпинский.

До того, как занять должность в ОТЦК, он был командиром одной из воинских частей во Львовской области, сообщает "Общественный контроль Яворивщины".

Львовский ОТЦК и СП пока никак не комментировал информацию ДБР о передаче дела их военнослужащего в суд.

