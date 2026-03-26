Заступник начальника Львівського ОТЦК і СП постане перед судом: у чому його звинувачують

Справу заступника начальника Львівського обласного ТЦК і СП, якого підозрюють у недостовірному декларуванні майна, скеровано до суду.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця, який на момент викриття виконував обов'язки керівника, про що повідомило на сайті.

Слідство встановило, що за 2023-2024 роки він не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі. Майно чоловік оформив на тещу, хоча фактично придбав власним коштом.

Будинок і земельну ділянку військовослужбовець оформив на тещу Фото: ДБР

Також у його декларації були відсутні автомобілі Mercedes і Nissan, оформлені на батька і сестру посадовця, якими користувався він сам і його дружина.

Зазначимо, що на Mercedes є наклейка "людина з інвалідністю". У ЗМІ звертали увагу на те, що доходи батька, на якого оформлено іномарку, не відповідають її вартості, що знову викликало запитання щодо походження коштів на купівлю.

На іномарці наклеєно знак "Людина з інвалідністю" Фото: ДБР

Загальна вартість незадекларованого майна становить близько 8 млн грн.

Національне агентство із запобігання корупції, детально перевіривши спосіб життя фігуранта розслідування, встановило, що його офіційні доходи не відповідають вартості майна, що купується.

Тепер він постане перед судом за декларування недостовірної інформації (ч. 1 і ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкції передбачають до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Імені військовослужбовця офіційні органи не називають, але ресурс Zaxid.net пише, що це полковник Олександр Драпінський.

До того, як обійняти посаду в ОТЦК, він був командиром однієї з військових частин у Львівській області, повідомляє "Громадський контроль Яворівщини".

Львівський ВТЦК і СП поки що ніяк не коментував інформацію ДБР про передачу справи їхнього військовослужбовця до суду.

